Advertentie
Auto slaat over de kop op A67 bij Liessel, bestuurder naar ziekenhuis
• Aangepast
Een auto is vrijdagmiddag op de A67 bij Liessel van de weg geraakt, tegen de vangrail gebotst en vervolgens over de kop geslagen. De bestuurder, een jongen, raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk ontstond een lange file richting Venlo.
De auto kwam zwaar beschadigd naast de weg tot stilstand. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om hulp te verlenen. Over de ernst van de verwondingen van de bestuurder is niets bekend.
Het verkeer wordt over de vluchtstrook langs de plek van het ongeval geleid. Daardoor liep de vertraging flink op richting Venlo.
Een bergingsbedrijf haalt de auto weg. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht.
Advertentie
Advertentie