Auto slaat over de kop op A67 bij Liessel, bestuurder naar ziekenhuis

Een auto is vrijdagmiddag op de A67 bij Liessel van de weg geraakt, tegen de vangrail gebotst en vervolgens over de kop geslagen. De bestuurder, een jongen, raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk ontstond een lange file richting Venlo.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De auto kwam zwaar beschadigd naast de weg tot stilstand. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om hulp te verlenen. Over de ernst van de verwondingen van de bestuurder is niets bekend.