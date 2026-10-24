Michael van Gerwen sneuvelt in openingsronde EK: 'Keek jaren naar hem op'

Het EK darts in Dortmund zit er voor Michael van Gerwen al na een wedstrijd op. De drievoudig wereldkampioen uit Vlijmen moest vrijdagavond in de eerste ronde zijn meerdere erkennen in landgenoot Kevin Doets. Die maakte zijn debuut op dit toernooi. Het werd 3-6.

Doets begon geweldig aan de wedstrijd en kwam al snel op een 3-0 voorsprong, mede dankzij een mooie 106-uitgooi en een 132-finish op de bullseye. Die voorsprong kon Van Gerwen in de loop van de wedstrijd niet meer inlopen.

Toch was het volgens Doets een zware wedstrijd. "Hij is nog steeds Michael van Gerwen, degene naar wie ik jarenlang opkeek en de meest succesvolle darter in Nederland. Hij speelde dan wel niet zoals hij kan, maar ik ben echt blij dat ik gewonnen heb. Ik had heel de wedstrijd het gevoel dat ik de betere speler was."

Titelverdediger

Omdat donderdag ook al Niels Zonneveld uit het toernooi vloog, is titelverdediger Gian van Veen nu nog de enige Brabander in het deelnemersveld. Hij rekende in de openingsronde af met 'Goldfinger' Andrew Gilding en neemt het zaterdag in de achtste finale op tegen Luke Woodhouse.