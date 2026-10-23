Gian van Veen doorbreekt vloek van titelverdediger in eerste ronde EK darts

Gian van Veen heeft donderdagavond in Dortmund de vloek van de titelverdediger op het EK darts doorbroken. De darter uit Andel won zijn wedstrijd in de eerste ronde tegen de Engelsman Andrew Gilding met 6-4. Daarmee is Van Veen de eerste titelverdediger sinds 2018 die zijn openingswedstrijd op het EK overleeft.

Peter de Bekker Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

'Goldfinger' Gilding begon sterk aan de wedstrijd en kwam op een 3-2 voorsprong, maar de Nederlandse nummer één vocht zich knap terug. Van Veen won vier van de laatste vijf legs en verzekerde zich zo van een ticket voor de tweede ronde. "Andrew zette me in elke leg onder druk, maar ik heb mijn kansen gegrepen", analyseerde de darter uit Andel na afloop. "Pas na de wedstrijd hoorde ik dat de vorige EK-kampioenen telkens in de eerste ronde verloren hadden. Gelukkig wist ik dat niet voor deze wedstrijd. Dat zou extra druk op me hebben gelegd." In de tweede ronde neemt Van Veen het op tegen de Engelsman Luke Woodhouse, die donderdagavond afrekende met landgenoot Dirk van Duijvenbode (6-3).

Niels Zonneveld moest zijn meerdere erkennen in Cameron Menzies (foto: Sebastian Doppstadt & Michael Cooper/PDC).

Teleurstelling

Het EK werd een teleurstelling voor Niels Zonneveld. De darter uit Helvoirt werd in de eerste ronde uitgeschakeld. Afgelopen weekend boekte Zonneveld nog zijn grootste succes ooit door in Maastricht voor het eerst een PDC-toernooi van de European Tour te winnen. Maar dat niveau haalde hij donderdagavond niet. Zonneveld moest in de eerste ronde zijn meerdere erkennen in de Schot Cameron Menzies. De darter uit Helvoirt begon nog uitstekend aan het duel en pakte de eerste leg met een fraaie finish van 109, maar Menzies kantelde de wedstrijd en liep uit naar een 3-1 voorsprong. Zonneveld kwam nog terug tot 3-2 en gooide later in de partij ook een sterke 11-darter, maar hij kreeg de Schot niet meer aan het wankelen. Menzies won het duel uiteindelijk met 6-3.

Niels Zonneveld maakte nog wel indruk met een fraaie elfdarter (Sebastian Doppstadt & Michael Cooper/PDC).