Siberische notenkraker vliegt rond in Brabant: 'Een diamant voor vogelaars'

Vogelaars opgelet! In de Brabantse natuur is een notenkraker gespot. De vogel is vastgelegd in onder meer Lieshout, Mariahout en in het noordoosten van onze provincie. Volgens boswachter Frans Kapteijns is de vogel zeer de moeite waard om te bekijken.

Peter de Bekker Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Volgens de Vogelbescherming is er zelfs sprake van een notenkrakerinvasie in Nederland. Er zouden al zo'n dertig exemplaren zijn gespot. Het is volgens de Vogelbescherming lang geleden dat zoveel notenkrakers ons land aandeden. Van een echte ‘invasie’ was voor het laatst sprake in 1968. "De notenkraker is een invasieve vogel", vertelt boswachter Fans Kapteijns. "Normaal bevindt deze zich in Noord-Scandinavië, Finland en Siberië. Maar als ze daar te weinig voedsel vinden, trekt-ie hier naartoe. Dit is een aantal jaar niet gebeurd."

De notenkraker eet de vruchten van naaldbomen. "Ze zijn op zoek naar de zaden van dennen en sparren en hier in Nederland zijn de meeste sparren en dennen wel goed gevuld."

De vogel is al op meerdere plekken in Nederland gezien (foto: Sevda Deniz.).

De vogel is al op meerdere plekken in Nederland gezien. "Het meest in het noordoosten van Nederland en delen van Zuid-Holland. Daar staan heel veel dennen- en sparrenbomen." In Gelderland trotseerden vogelaars weer en wind om naar het bijzondere dier te kijken. En nu is de vogel ook in het oosten van onze provincie gezien. En dat is de moeite waard, volgens de boswachter. "De notenkraker ziet er een beetje exotisch uit", vertelt hij. "Zwart met spikkeltjes, een bruin kapje en een wit kontje. De notenkraker is familie van de Vlaamse gaai, de kauw en de kraai. Schijnt de zon erop, dan krijg je een heel mooi beeld van dit diertje. Dan schittert-ie een beetje. Voor vogelaars is dit een diamantje uit de vogelwereld. net als de kraanvogel die al opvallend lang rondhangen bij de Brabantse Peel."