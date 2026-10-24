Ook Gian van Veen eruit op EK darts, verliest wéér van zelfde tegenstander

Gian van Veen uit Andel is er niet in geslaagd de kwartfinales van het EK darten in Dortmund te bereiken. De Nederlandse titelhouder verloor in de tweede ronde met 10-6 van Luke Woodhouse.

Viervoudig kampioen Michael van Gerwen uit Vlijmen verloor eerder meteen al in de eerste ronde.

Van de acht Nederlanders die aan het EK begonnen zijn er na de uitschakeling van Van Veen nog twee over. Kevin Doets en Jermaine Wattimena staan later vandaag in de tweede ronde.

Met Woodhouse trof Van Veen een ware angstgegner: van de drie voorgaande ontmoetingen met de Engelsman won Van Veen er geen een. Ook in de Westfalenhalle in Dortmund wilde het niet lukken.

Van Veen plaatste vroeg een break, maar had het vervolgens lastig. Na twee ingeleverde legs op rij was het aan een fraaie 142-finish te danken dat Van Veen in de wedstrijd bleef.

In het restant van de partij kwam Van Veen, die vermoeid oogde, tekort. Na drie gemiste pijlen op de dubbel-twintig moest hij toezien hoe Woodhouse zijn eerste wedstrijdpijl benutte en ook de vierde onderlinge ontmoeting op zijn naam schreef.

Nieuwe nummer twee

Van Veen stijgt na dit toernooi naar de tweede plaats op de mondiale ranglijst, een evenaring van de hoogste klassering uit zijn loopbaan. De 19-jarige nummer één van de wereld, Luke Littler, neemt het zaterdagavond in de tweede ronde op tegen Nathan Aspinall.