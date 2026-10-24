Man valt tussen trein en perron in Den Bosch, reizigers schieten te hulp

Een man is zaterdagmiddag tussen een trein en het perron terechtgekomen op het station in Den Bosch. De trein stond op het punt om te vertrekken.

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Een andere treinreiziger schoot meteen te hulp en hield de man vast, zodat hij niet onder de trein kon vallen.

De vrouw van de man ging meteen de trein in om op de alarmknop te drukken. Ook trok ze aan de handrem.

Man op perron gehesen

Ook een conducteur schoot te hulp. Gezamenlijk hebben ze de man weer op het perron gehesen.

Volgens een medewerker van NS is de man voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Wat voor verwoningen hij heeft, is niet bekend. Wel was hij "erg onder de indruk".

De conducteur en machinist zijn van de trein gehaald om bij te kunnen komen. Trein reed daarom uiteindelijk niet.