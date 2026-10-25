Verzorgster Beekse Bergen in slaap gehouden na panteraanval
De medische toestand van de dierenverzorgster die zaterdag in safaripark Beekse Bergen zwaargewond raakte door een panteraanval, is nog steeds zorgelijk. Een woordvoerder van het park meldt dat zij in slaap wordt gehouden. Wel is de operatie die zij zaterdag onderging, naar behoren verlopen.
Zaterdag was de vrouw, die al 25 jaar voor de dierentuin in Hilvarenbeek werkt, aan het werk in het verblijf van twee mannelijke Perzische panters. Zij werd aangevallen en raakte zwaargewond.
De verzorgster is zaterdag geopereerd. Ze is de nacht doorgekomen, maar haar situatie is nog steeds heel zorgwekkend, vertelt de woordvoerder. De vrouw is nog niet aanspreekbaar en wordt in slaap gehouden.
Arbeidsinspectie doet onderzoek
Een woordvoerder zegt dat nog niet duidelijk is wat zich precies heeft voorgedaan, omdat er geen camera's in het verblijf hangen. De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht.
Volgens de woordvoerder van Beekse Bergen werken de verzorgers altijd in duo's. Ze zijn dus bij elkaar in de buurt, maar gaan los van elkaar een verblijf binnen. Dit om te voorkomen dat twee mensen tegelijk een deur open kunnen zetten. Want dat kan gevaarlijk zijn. In dit opzicht lijkt het protocol te zijn gevolgd, maar ergens is er toch iets fout gegaan.
Na de aanval kon de vrouw haar collega’s nog zelf informeren via de portofoon. Ze werd gevonden in het panterverblijf. Collega's sloegen direct groot alarm. Hulpdiensten rukten uit en ook een traumahelikopter werd opgeroepen.
De opvang van de panters verandert niet. De panters staan buiten in hun verblijf en worden verzorgd zoals normaal, aldus de woordvoerder. De dieren hebben in principe natuurlijk gedrag vertoond, zegt zij. "Het zijn en blijven roofdieren."