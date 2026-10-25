Verzorgster Beekse Bergen in slaap gehouden na panteraanval

De medische toestand van de dierenverzorgster die zaterdag in safaripark Beekse Bergen zwaargewond raakte door een panteraanval, is nog steeds zorgelijk. Een woordvoerder van het park meldt dat zij in slaap wordt gehouden. Wel is de operatie die zij zaterdag onderging, naar behoren verlopen.

Bert van Doorn Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Zaterdag was de vrouw, die al 25 jaar voor de dierentuin in Hilvarenbeek werkt, aan het werk in het verblijf van twee mannelijke Perzische panters. Zij werd aangevallen en raakte zwaargewond. De verzorgster is zaterdag geopereerd. Ze is de nacht doorgekomen, maar haar situatie is nog steeds heel zorgwekkend, vertelt de woordvoerder. De vrouw is nog niet aanspreekbaar en wordt in slaap gehouden.