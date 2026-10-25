Enorme schrik na heftige blessure Gemert-speler, maar nu is er opluchting

Het leek zaterdagavond een onschuldig luchtduel bij de wedstrijd RBC - VV Gemert, maar Lex van Dijk bleef op het veld liggen en was niet meer aanspreekbaar. De verdediger van Gemert werd lang behandeld en met een ambulance naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. Een dag later meldt voorzitter Carlo Hazenveld dat het beter gaat met Van Dijk. “Maar het was enorm schrikken.”

Hazenveld was bij het duel in Roosendaal en zag na twaalf minuten dat Van Dijk na een kopduel niet meer opstond. “Of er iets in de lucht is gebeurd of dat het door een slechte landing kwam, weten we niet, maar hij was buiten kennis. Hij lag te trillen, het was heel heftig om te zien”, zegt de voorzitter van VV Gemert.

“De ambulance was snel op de plek en stelde de traumahelikopter voor. Maar het weer was daar niet goed genoeg voor, zo is ons verteld.” Uiteindelijk ging Van Dijk met de ambulance naar Rotterdam. Onderweg reed een ambulance met specialisten hem tegemoet.

Een dag later is er goed nieuws over de speler. “Lex is bij kennis en aanspreekbaar, maar hij heeft flinke hoofdpijn. Het lijkt goed af te lopen zonder blijvend letsel, al zal zijn herstel nog wel even duren”, zegt Hazenveld.

Volgens de voorzitter is het een enorme opluchting voor Lex en zijn familie, maar ook voor iedereen binnen zijn club. “En voor RBC uiteraard, die hebben ons fantastisch opgevangen. Er was een aparte ruimte voor Gemert geregeld. Ze zijn ook vandaag heel betrokken.”

De telefoon van Hazenveld staat sinds zaterdagavond roodgloeiend. “Ik heb nog wel even geslapen, maar vanmorgen vroeg was er weer veel contact met verschillende partijen. Gelukkig kunnen we na dit positieve nieuws door, maar je kunt je voorstellen dat we daar nog niet aan hebben gedacht.”