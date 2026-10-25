Verdacht duo was bij handhavingsauto's Waalwijk voordat die uitbrandden

Twee mensen op een scooter zijn gezien bij drie handhavingsauto’s in Waalwijk, vlak voordat die in brand vlogen. Het duo stopte pal naast de elektrische auto’s bij het gemeentehuis aan de Taxandriaweg. Kort daarna zag een voorbijganger de auto’s in brand staan.

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De brand brak ‘s nachts uit rond kwart voor twee, onder de overkapping van het gemeentehuis. Daar stonden de auto’s om op te laden: twee herkenbare handhavingsauto’s en één onopvallende. De politie houdt rekening met brandstichting.

Sporen veiliggesteld

Van de drie auto’s is weinig over. Agenten hebben sporen veiliggesteld. Een takelbedrijf nam de uitgebrande auto’s mee naar een andere plek voor verder onderzoek.