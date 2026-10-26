Familie van gedode Jessica spreekt Coen K. toe: 'Waarom ging je maar door?'

13:29

Coen mag zelf nog dingen aanvullen. Hij vertelt meteen dat hij erg geraakt is door het spreekrecht. Had ik niet zo heftig verwacht, geeft hij aan. Over de toekomst zegt hij: ik wil behandeld worden en niet meer verslaafd zijn. Ik wil nog leuke dingen kunnen doen als dat ooit weer kan, zegt hij.

Hoe denk je over relaties, vraagt de rechter. Nee, alleen vriendschap. Daar ben ik wel bang voor, puur om dat gevoel van verlating. Dat vind ik lastig om mee om te gaan. Coen snapt ook dat er naast de behandeling ook een straf aan zit te komen. Die accepteer ik gewoon, zegt hij.