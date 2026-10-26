LIVE | Coen K. schopte Jessica dood: 'Na het gebonk werd het heel stil'
Jessica Brants (38) uit Vlijmen werd vorig jaar gedood door haar vriend Coen K. (36). Vandaag en morgen staat hij voor de rechter in Den Bosch. Omroep Brabant volgt de zaak op de voet met dit liveblog.
Liveblog
De zaak in het kort
- Coen K. (36) uit Uden staat vandaag eindelijk voor de rechtbank in Den Bosch om zich te verantwoorden voor de dood van zijn vriendin Jessica Brants uit Vlijmen.
- Zij kwam op 17 juli vorig jaar om het leven toen Coen K. compleet zijn zelfbeheersing verloor en dodelijke trappen uitdeelde in haar huis aan de Parklaan in Vlijmen.
- Het driejarige dochtertje van Jessica was erbij.
Moeder
De moeder van Jessica is nu aan de beurt.
Geëmotioneerd
Waarom vertel jij niet alles, vraagt ze aan Coen. Ik heb nooit afscheid kunnen nemen, vertelt ze geëmotioneerd. De kist was dicht omdat Jessica niet meer toonbaar was. Ik zie opa en oma en mijn zusje een stuk minder. Ook moest ik afscheid nemen van ons huis. Ik mis mijn zusje enorm. Ik heb weinig concentratie op school. Ik doe mijn best. Soms krijg ik paniekaanvallen. Heb jij wel een idee wat je hebt aangericht? Ik hoop dat jij de langst mogelijke straf krijgt. Maar mama krijg ik er niet mee terug.
Alles voor mij
Mama was alles voor mij, vertelt ze. Mama deed alles voor mij. Maar nu is ze er niet meer. En dat heeft veel met mij gedaan. Ik ben veranderd, in een keer volwassen geworden. Op 17 juli lag ik in bed en papa zei dat we naar het ziekenhuis moesten. Daar hoorde ik dat mama dood was en ik kreeg een paniekaanval. Ik kon het niet geloven en dat heb ik nog steeds wel.
Spreekrecht dochter
De oudste dochter (14) komt met haar hulphond naar voren om haar spreekrecht uit te oefenen. Ze heeft een foto op tafel gezet van haar met haar moeder. Ze zit samen met een begeleider vlak naast Coen en kijkt vastberaden uit haar ogen. Zij gaat hem vertellen hoe zij het allemaal heeft beleeft en hoe het met haar is nu.
Op Coen verhalen
De advocaat wil niet dat de familie met 'financiële ellende" achterblijft. Coen K. moet alle geëiste bedragen betalen als de rechtbank die toewijst. De staat schiet dat voor en zal dan vervolgens de bedragen op Coen K. verhalen.
Coen stond op mama
De advocaat van de familie vertelt wat de toen driejarige dochter allemaal heeft gezien. Coen stond bovenop mama, toen ik tv keek, vertelde ze tegen haar oma. Coen schopte een gat in de deur, gooide zijn telefoon kapot en er was bloed aan de deur, zo is te horen. Waarom moest Jessica dood, vraagt de familie zich af. Coen herinnert zich niks, maar de jongste dochter wel, zo wordt wel duidelijk. Coen kijkt de hele tijd aandachtig naar de advocaat die pal naast hem de rechtbank uitleg geeft over alle claims.
Dochters eisen bijna een ton
De dochters eisen beiden een bedrag van bijna een ton. Duidelijk wordt nu dat de jongste dochter in een pleeggezin woont. Zij zal dus niet opgroeien met haar oudere halfzus, die nu bij haar vader woont. Hun levens zijn verwoest door de dood van hun moeder.
Ruim 40.000 euro
De vader van Jessica eist ruim 40.000 euro schadevergoeding. Een klein gedeelte daarvan zijn kosten, zoals voor de begrafenis. Het grootste deel is affectieschade en schokschade, zoals dat heet. Ouders en kinderen van een slachtoffer komen daarvoor in aanmerking. Ook de moeder van Jessica eist zo'n bedrag van Coen.
Schadevergoeding
De feiten zijn behandeld. De rechtbank gaat verder met de schadeclaims van de nabestaanden. Ook mogen de nabestaanden straks gebruikmaken van hun spreekrecht en vertellen hoe zij de zaak hebben beleefd. De 14-jarige dochter van Jessica zal zelf het woord doen.
Geschreeuwd
De officier van justitie wil weten of Jessica echt in zijn gezicht geschreeuwd heeft. Ja, dat weet ik zeker, zegt Coen. Ook wil ze weten waarom Coen Jessica een pijnprikkel gaf beneden. Omdat ze wartaal praatte, aldus Coen. Ze wist niet waar ze was en gaf gekke antwoorden, vertelt Coen. En dus vond hij dat nodig. Eerder in de zitting werd al duidelijk dat er op dat moment gesproken werd over een hersenschudding. Coen ontkent bij de volgende vraag weer dat hij Jessica schopte terwijl ze op de grond lag. Althans, hij weet dat niet meer.
Vragen van andere rechters
De voorzitter van de rechtbank weet genoeg. Zij geeft de andere twee rechters de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen. Een van hen merkt op dat Coen ook schreef dat 'dit weer met agressie zou eindigen', maar dat herinnert Coen zich ook niet. Wel herinnert hij zich dat hij zocht naar hulp voor zijn verslavingen. Het valt een van de rechters op dat Coen verklaarde Jessica te hebben gered van een gewelddadige vriend en dat hij zelf klappen kreeg.
Spijt
Ik heb dit nooit gewild, zegt Coen. Ik denk er nog elke dag aan. Maar, zegt de rechter, uit het dossier blijkt dat u Jessica zeven keer op haar gezicht stampte met uw schoen en ik kan me voorstellen dat u dat moeilijk kunt toegeven. Is dat zo? Ik kan het me niet herinneren, zegt Coen. Die feiten laat ik aan mijn advocaat over. Volgens de advocaat doet Coen zich volgens deskundigen niet mooier voor. Hij wijst erop dat Coen daar ook de verstandelijke capaciteiten niet voor heeft.
Aan/uit
Op 18 juni maakt Jessica het uit. Zoek maar een ander mokkel met kind, schrijft ze. Even later was het weer goed. Op 12 juli stuurde Jessica dat Coen niet zomaar weg moest gaan. Volgens Coen had hij tijd en ruimte nodig, maar Jessica smeekt hem om terug te komen. Ik verlaat jou niet, antwoordt Coen. Maar zo goed was de relatie eigenlijk niet, houdt de rechter Coen voor. Jullie beiden maakten het uit of wilden de relatie niet opgeven. Coen antwoordt dat dat de rechter de leuke dingen niet gelezen heeft, alleen de vervelende.
Bang voor Coen
Ik heb haar een paar keer flink laten schrikken met mijn suïcidale gedachten, weet Coen. Wat Jessica veel pijn deed is dat Coen na het innemen van pillen vroeg of ze wel eens iemand had dood zien gaan. Dat was een misselijke opmerking, erkent Coen, die deed alsof hij te veel pillen op had. Jessica gaf in gesprekken aan dat ze vaak bang was voor Coen.
Kliniek
Ik moet me laten opnemen in afkickkliniek, schrijft Coen op een gegeven moment. Ik kon niet meer functioneren, zegt Coen. Ik had net een nieuwe baan, ik sliep niet. Ik raakte alle grip kwijt. Jessica moet stop zeggen, gaf Coen aan, anders nemen de emoties het over bij hem. Beetje kwade dronk heb ik. Ja, zegt Jessica, ik ben bang voor jouw woede. Maar ik zal jou nooit iets aandoen, zegt Coen. Op 3 maart zegt Jessica dat zij hem nog nooit zo boos heeft gezien. Ja, zegt Coen, maar ik heb toen niet met dingen gegooid of zo. Ik ben boos weggestormd nadat ik boos werd om een spelletje. Ze bleef maar zeuren als je niet tegen je verlies kunt, zei Coen voor hij wegging.
Stoppen met relatie
Uit chats bleek dat de relatie niet zo geweldig liep, constateert de rechter. Vaak werd gesproken over stoppen met de relatie. Al na een paar weken zegt Coen dat hij bang is dat hij Jessica tekort doet vanwege zijn mentale gezondheid en verslavingen. Jessica vraagt hem al in januari te stoppen met drinken. In februari vraagt Coen of zij het nog wel fijn vindt, omdat ze al vaker ruzie hebben gehad. Toen waren ze pas een maand samen.
Ook ex kreeg klappen
De vorige partner van Coen heeft verklaard dat haar relatie met Coen ook gewelddadig was. Onzin, vindt Coen, zij heeft het aangedikt en vals verklaard. Elke keer als u drank of drugs gebruikt, wordt u een ander persoon, houdt de rechter Coen voor. Herkent u dat? Nee, zegt Coen. Maar de ex verklaarde klappen en schoppen te hebben gekregen. Klopt, zegt Coen, één keer. Volgens de ex is zij wel dertig tot veertig keer mishandeld. Ik wil graag werken aan mijn agressie en zie ook dat ik hulp daarbij nodig heb, zegt Coen hierop.
Beeld van agressie
De rechter constateert dat er op meerdere momenten ruzie was. Het beeld is dat Jessica weinig schreeuwde en dat Coen haar pijn deed. Coen was al langer boos en agressief, zo beschrijft de rechter. Weet ik niet, antwoordt Coen. Ik schrik er wel van, maar weet niet meer dat het zo is gegaan.
Jongste dochter
Jessica was heel rustig, vertelden de buren. Dat was ze altijd. Maar Coen weet zeker dat Jessica boven ook tegen hem geschreeuwd heeft. Andere buren hoorden ook al ruzie rond half zeven 's avonds. Daarna hoorden ze Coen snauwen tegen de jongste dochter toen hij met haar naar het dierenparkje ging. Het dochtertje huilde blijkbaar hard en was overstuur, maar ook hier heeft Coen eigenijk geen beeld meer van. Volgens buren was Coen bijna emotieloos en keek hij dwars door hen heen.
Hield zoveel van haar
Ik snap echt niet dat ik zulk gedrag vertoonde, zegt Coen. ZIj was zo lief, ik hield zoveel van haar. De buren vonden dat Jessica al vreemde antwoorden gaf voordat het enorme geweld begon.
Ik schrik ervan als ik hoor hoe ik tegen het dochtertje snauwde, zegt Coen. Zo gingen we niet met elkaar om. Hij weet niet wanneer hij sprak over een hersenschudding bij Jessica. Het lijkt erop dat hij Jessica eerder al zo hard sloeg dat zij sprak over een hersenschudding.
Heel stil
Duidelijk is dat er enorm veel geweld is gebruikt, op meerdere tijdstippen. Coen schreeuwde dat 'zij het bloed onder mijn nagels vandaag haalt", verklaren de buren. Na het enorme gebonk en geschreeuw werd het ineens heel stil.
Meerdere ruzies
De buren namen het geschreeuw in de tuin op. Daarna gingen ze naar binnen en hoorden we gebonk en geschreeuw. Toen hebben we de politie gebeld. Toen ik klaar was met bellen hoorde ik ze boven tekeer gaan en hebben we opnieuw gebeld. We hoorden Coen zeggen dat er iemand bijna dood was. Buren hoorden enorm veel gebonk en geschreeuw en ze hoorden de jongste dochter huilen.
Foute grappen
Coen sprak met dubbele tong tegen de politie en maakte af en toe ongepaste grappen, vonden agenten. Wanneer kwam u weer tot uw positieven, vraagt de rechter. Ja, de volgende dag, zegt Coen. Ik weet bijna niks meer van die avond.
Vaker ruzie
Ik had de avond ervoor ook flink gedronken maar begon die dag 's middags alweer te drinken. U hebt last van verslaving aan alcohol en medicijnen, houdt de rechter hem voor. Waarom doet u dit? En u maakte vaker ruzie zien we aan de chatgeschiedenis. Ja, dat begon al op tijd, geeft Coen toe. Maar er was nooit geweld, zegt hij.
Gedronken en verslaafd
Coen verklaarde tien bier te hebben gedronken, maar het waren er twee meer, herinnert Coen zich weer. Twaalf blikjes. HIj was flink verslaafd aan kalmeringsmiddelen. Hij gebruikte oxazepam. Ik had niet voldoende medicatie bij me, dacht niet dat ik zo lang in Vlijmen zou blijven. Die medicatie kocht ik online, zonder de huisarts te raadplegen. Daar dacht ik niet bij na.
Ambulance
Mijn vriendin ligt bovenaan de trap. Ze is bijna dood, meldde Coen. Er moet een ambulance komen zei hij tegen 112. Ik weet nog dat ik aan het bellen was en tegelijk de politie zag.
Buren in paniek
Mijn buurvrouw wordt helemaal in elkaar geslagen door haar vriend, meldden de buren bij 12. En de baby huilt. Ik zit hier met de kinderen thuis. Ik hoor bonken en gillen. Ik hoor dat er geslagen wordt.
Arresteer me maar
Coen zei tegen de politie dat ze hem maar moesten arresteren. Coen kan zich niet voorstellen dat hij al dat letsel bij Jessica heeft veroorzaakt. Buren meldden dat Coen enorm dronken klonk en hij schreeuwde enorm en het ging over een hersenschudding. Zij is door vorige partner ook mishandeld en hij bedreigt haar nu ook. Er ligt ook een klein kind boven en ik hoor aan alles dat het niet veilig is, zeggen de buren.
Ruzie ging maar door
Coen belde om half elf naar 112, maar toen stond de politie voor de deur. Het beeld dat de rechtbank heeft is dat Coen en Jessica eerder op de avond al ruzie hadden. Na de eerste ruzie ging Coen even weg met de jongste dochter. Daarna ging ruzie verder. Buren hoorden gebonk en geschreeuw. Boven ging het geweld verder.
Veel bloed op schoen
Coen had witte Nike sportschoenen aan. De linkerschoen zat helemaal onder het bloed. Op de rechterschoen zat bijna geen bloed, maar op zijn broek wel. Zijn handen waren niet beschadigd, maar zijn linkerenkel was ontveld. Jessica had op 21 plekken letsel, waarvan 16 op haar hoofd.
Waarschijnlijk is Jessica nog verplaatst na de klappen en schoppen. Niet bekend is of zij dat zij zelf heeft gedaan of Coen. Alles wijst erop dat Coen vooral met zijn linkervoet tegen Jessica heeft geschopt. Vooral toen ze op de grond lag naast haar kledingkast.
Bloedingen
Jessica had veel bloedingen in haar hersenen. Ook had ze zes gebroken ribben en gebroken borstbeen. Ze had ook een scheur in de lever en bloed in de buikholte. Haar gezicht was vooral aan de linkerkant geraakt. Rondom beide ogen waren bloeduitstorting.
Reanimatie
Coen en Jessica hadden sinds januari 2025 een relatie en het ging best goed. Op 17 juli kwam er een melding van een ruzie in de tuin die zich naar binnen verplaatste. Politie was om 22.28 uur in de Parklaan bij het huis van Jessica. Die ligt in de slaapkamer, hevig bloedend aan haar gezicht. Ze reageerde nergens op. Op weg naar het ziekenhuis is ze nog meermalen gereanimeerd. In het ziekenhuis werd besloten om de behandeling te stoppen. Ze overleed om 00.59 uur. De dochter van drie lag in haar bedje en hoorde alles.
'Ik weet veel niet meer'
Coen praat wat sloom en bedachtzaam over die fatale dag. Hij was met een van de kinderen naar de dieren gaan kijken. Dan had Jessica even rust. Toen hij terugkwam hadden ze een eerste ruzie. Ze hadden allebei stevig gedronken en Jessica kon Coen niet meer naar zijn huis in Uden brengen.
"Ik zei: je bent een slechte moeder, omdat je te dronken bent om auto te rijden. Haar dochter van drie moest ook mee namelijk. Ik weet niet meer hoe laat dat was", zegt Coen. Hij weet niet meer precies hoe het gegaan is. Er was ruzie in de tuin en hij wou naar de buurvrouw lopen.
"Ik weet nog dat ik op haar hoofd schopte. Ik stond en zij stond en leunde naar voren. Ik besefte niet dat ze in levensgevaar was, nee."
Coen is tussendoor nog even weggeweest op de fiets. Hij praatte nog even met iemand onderweg toen hij sigaretten ging halen bij een tankstation. Hij wilde even tot rust komen.
Coen sloeg en schopte Jessica. En zij gaf hem ook een vuistslag op zijn kin. Maar er was geen letsel bij Coen.
"Ik weet veel niet meer. Ik dacht dat ze gevallen was, maar had het idee dat het niet zo erg was. Dat is een inschatting van mij", zegt Coen.
Dochtertje hoorde alles
Coen en Jessica hadden sinds januari 2025 een relatie en het ging best goed. Op 17 juli kwam er een melding van een ruzie in de tuin die zich naar binnen verplaatste. Politie was om 22.28 uur in de Parklaan bij het huis van Jessica. Die ligt in de slaapkamer, hevig bloedend aan haar gezicht. Ze reageerde nergens op. Op weg naar het ziekenhuis is ze nog meermalen gereanimeerd. In het ziekenhuis werd besloten om de behandeling te stoppen. Ze overleed om 00.59 uur. De dochter van drie lag in haar bedje en hoorde alles.
Jessica had veel bloedingen in haar hersenen. Ook had ze zes gebroken ribben en gebroken borstbeen. Ze had ook een scheur in de lever en bloed in de buikholte. Haar gezicht was vooral aan de linkerkant geraakt. Rondom beide ogen waren bloeduitstorting.
Terug naar 17 juli
Coen praat wat sloom en bedachtzaam over die fatale dag. Hij was met een van de kinderen naar de dieren gaan kijken. Dan had Jessica even rust. Toen hij terugkwam hadden ze een eerste ruzie. Ze hadden allebei stevig gedronken en Jessica kon Coen niet meer naar zijn huis in Uden brengen.
Zaak begint
De zaak begint nu echt en de rechter staat stil bij alle leed voor de twee dochters, de ouders en andere familie en vrienden van Jessica. Zij wil alle dierbaren alle sterkte toewensen. De zitting zal erg beladen zijn en er zullen feiten worden besproken die pijnlijk zullen zijn, aldus de rechter.
Opnames hebben invloed
Volgens de advocaat legt het opnemen van zijn stem erg veel druk op de 'kwetsbare' Coen. Daarom wil Nillesen niet dat opnames worden gemaakt. Maar de rechtbank maakt korte metten: stem mag volgens de persrichtlijn opgenomen worden, maar moet wel worden vervormd.
Coen wil niet dat zijn stem wordt opgenomen
De advocaat van Coen maakt bezwaar tegen het opnemen van de stem van Coen. "Tot het einde der tijden sta je dan op internet", aldus Nillesen. Die wil even overleggen, want de rechter vindt de stem vervormen prima. Coen en zijn advocaat verlaten de zaal voor overleg.
De zaak begint
De bode roept de zaak uit en zaal A van de Bossche rechtbank stroomt vol. Coen K. zit al vooraan, samen met zijn advocaat Mark Nillesen.
Ruzie eindigde in lange stilte
Op 17 juli vorig jaar hoorden buren van Jessica aan de Parklaan in Vlijmen een heftige ruzie, gevolgd door een lange stilte. Jessica bleek dodelijk geraakt te zijn door trappen van haar vriend Coen K. Hij werd gearresteerd en zit sindsdien vast. Voor de behandeling van de zaak is enorm veel belangstelling van familie en vrienden. Ook is er veel aandacht van de pers.