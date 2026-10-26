LIVE | Coen K. schopte zijn vriendin Jessica dood, femicidezaak van start
Jessica Brants (38) uit Vlijmen werd vorig jaar gedood door haar vriend Coen K. (36). Vandaag en morgen staat hij voor de rechter in Den Bosch. Omroep Brabant volgt de zaak op de voet met dit liveblog.
Liveblog
De zaak in het kort
- Coen K. (36) uit Uden staat vandaag eindelijk voor de rechtbank in Den Bosch om zich te verantwoorden voor de dood van zijn vriendin Jessica Brants uit Vlijmen.
- Zij kwam op 17 juli vorig jaar om het leven toen Coen K. compleet zijn zelfbeheersing verloor en dodelijke trappen uitdeelde in haar huis aan de Parklaan in Vlijmen.
- Het driejarige dochtertje van Jessica was erbij.
Gedronken en verslaafd
Coen verklaarde tien bier te hebben gedronken, maar het waren er twee meer, herinnert Coen zich weer. Twaalf blikjes. HIj was flink verslaafd aan kalmeringsmiddelen. Hij gebruikte oxazepam. Ik had niet voldoende medicatie bij me, dacht niet dat ik zo lang in Vlijmen zou blijven. Die medicatie kocht ik online, zonder de huisarts te raadplegen. Daar dacht ik niet bij na.
Ambulance
Mijn vriendin ligt bovenaan de trap. Ze is bijna dood, meldde Coen. Er moet een ambulance komen zei hij tegen 112. Ik weet nog dat ik aan het bellen was en tegelijk de politie zag.
Buren in paniek
Mijn buurvrouw wordt helemaal in elkaar geslagen door haar vriend, meldden de buren bij 12. En de baby huilt. Ik zit hier met de kinderen thuis. Ik hoor bonken en gillen. Ik hoor dat er geslagen wordt.
Arresteer me maar
Coen zei tegen de politie dat ze hem maar moesten arresteren. Coen kan zich niet voorstellen dat hij al dat letsel bij Jessica heeft veroorzaakt. Buren meldden dat Coen enorm dronken klonk en hij schreeuwde enorm en het ging over een hersenschudding. Zij is door vorige partner ook mishandeld en hij bedreigt haar nu ook. Er ligt ook een klein kind boven en ik hoor aan alles dat het niet veilig is, zeggen de buren.
Ruzie ging maar door
Coen belde om half elf naar 112, maar toen stond de politie voor de deur. Het beeld dat de rechtbank heeft is dat Coen en Jessica eerder op de avond al ruzie hadden. Na de eerste ruzie ging Coen even weg met de jongste dochter. Daarna ging ruzie verder. Buren hoorden gebonk en geschreeuw. Boven ging het geweld verder.
Veel bloed op schoen
Coen had witte Nike sportschoenen aan. De linkerschoen zat helemaal onder het bloed. Op de rechterschoen zat bijna geen bloed, maar op zijn broek wel. Zijn handen waren niet beschadigd, maar zijn linkerenkel was ontveld. Jessica had op 21 plekken letsel, waarvan 16 op haar hoofd.
Waarschijnlijk is Jessica nog verplaatst na de klappen en schoppen. Niet bekend is of zij dat zij zelf heeft gedaan of Coen. Alles wijst erop dat Coen vooral met zijn linkervoet tegen Jessica heeft geschopt. Vooral toen ze op de grond lag naast haar kledingkast.
Bloedingen
Jessica had veel bloedingen in haar hersenen. Ook had ze zes gebroken ribben en gebroken borstbeen. Ze had ook een scheur in de lever en bloed in de buikholte. Haar gezicht was vooral aan de linkerkant geraakt. Rondom beide ogen waren bloeduitstorting.
Reanimatie
Coen en Jessica hadden sinds januari 2025 een relatie en het ging best goed. Op 17 juli kwam er een melding van een ruzie in de tuin die zich naar binnen verplaatste. Politie was om 22.28 uur in de Parklaan bij het huis van Jessica. Die ligt in de slaapkamer, hevig bloedend aan haar gezicht. Ze reageerde nergens op. Op weg naar het ziekenhuis is ze nog meermalen gereanimeerd. In het ziekenhuis werd besloten om de behandeling te stoppen. Ze overleed om 00.59 uur. De dochter van drie lag in haar bedje en hoorde alles.
'Ik weet veel niet meer'
Coen praat wat sloom en bedachtzaam over die fatale dag. Hij was met een van de kinderen naar de dieren gaan kijken. Dan had Jessica even rust. Toen hij terugkwam hadden ze een eerste ruzie. Ze hadden allebei stevig gedronken en Jessica kon Coen niet meer naar zijn huis in Uden brengen.
"Ik zei: je bent een slechte moeder, omdat je te dronken bent om auto te rijden. Haar dochter van drie moest ook mee namelijk. Ik weet niet meer hoe laat dat was", zegt Coen. Hij weet niet meer precies hoe het gegaan is. Er was ruzie in de tuin en hij wou naar de buurvrouw lopen.
"Ik weet nog dat ik op haar hoofd schopte. Ik stond en zij stond en leunde naar voren. Ik besefte niet dat ze in levensgevaar was, nee."
Coen is tussendoor nog even weggeweest op de fiets. Hij praatte nog even met iemand onderweg toen hij sigaretten ging halen bij een tankstation. Hij wilde even tot rust komen.
Coen sloeg en schopte Jessica. En zij gaf hem ook een vuistslag op zijn kin. Maar er was geen letsel bij Coen.
"Ik weet veel niet meer. Ik dacht dat ze gevallen was, maar had het idee dat het niet zo erg was. Dat is een inschatting van mij", zegt Coen.
Dochtertje hoorde alles
Coen en Jessica hadden sinds januari 2025 een relatie en het ging best goed. Op 17 juli kwam er een melding van een ruzie in de tuin die zich naar binnen verplaatste. Politie was om 22.28 uur in de Parklaan bij het huis van Jessica. Die ligt in de slaapkamer, hevig bloedend aan haar gezicht. Ze reageerde nergens op. Op weg naar het ziekenhuis is ze nog meermalen gereanimeerd. In het ziekenhuis werd besloten om de behandeling te stoppen. Ze overleed om 00.59 uur. De dochter van drie lag in haar bedje en hoorde alles.
Jessica had veel bloedingen in haar hersenen. Ook had ze zes gebroken ribben en gebroken borstbeen. Ze had ook een scheur in de lever en bloed in de buikholte. Haar gezicht was vooral aan de linkerkant geraakt. Rondom beide ogen waren bloeduitstorting.
Terug naar 17 juli
Coen praat wat sloom en bedachtzaam over die fatale dag. Hij was met een van de kinderen naar de dieren gaan kijken. Dan had Jessica even rust. Toen hij terugkwam hadden ze een eerste ruzie. Ze hadden allebei stevig gedronken en Jessica kon Coen niet meer naar zijn huis in Uden brengen.
Zaak begint
De zaak begint nu echt en de rechter staat stil bij alle leed voor de twee dochters, de ouders en andere familie en vrienden van Jessica. Zij wil alle dierbaren alle sterkte toewensen. De zitting zal erg beladen zijn en er zullen feiten worden besproken die pijnlijk zullen zijn, aldus de rechter.
Opnames hebben invloed
Volgens de advocaat legt het opnemen van zijn stem erg veel druk op de 'kwetsbare' Coen. Daarom wil Nillesen niet dat opnames worden gemaakt. Maar de rechtbank maakt korte metten: stem mag volgens de persrichtlijn opgenomen worden, maar moet wel worden vervormd.
Coen wil niet dat zijn stem wordt opgenomen
De advocaat van Coen maakt bezwaar tegen het opnemen van de stem van Coen. "Tot het einde der tijden sta je dan op internet", aldus Nillesen. Die wil even overleggen, want de rechter vindt de stem vervormen prima. Coen en zijn advocaat verlaten de zaal voor overleg.
De zaak begint
De bode roept de zaak uit en zaal A van de Bossche rechtbank stroomt vol. Coen K. zit al vooraan, samen met zijn advocaat Mark Nillesen.
Ruzie eindigde in lange stilte
Op 17 juli vorig jaar hoorden buren van Jessica aan de Parklaan in Vlijmen een heftige ruzie, gevolgd door een lange stilte. Jessica bleek dodelijk geraakt te zijn door trappen van haar vriend Coen K. Hij werd gearresteerd en zit sindsdien vast. Voor de behandeling van de zaak is enorm veel belangstelling van familie en vrienden. Ook is er veel aandacht van de pers.