LIVE | Coen schopte Jessica (38) dood: haar familie wil antwoorden van hem

09:44

Coen praat wat sloom en bedachtzaam over die fatale dag. Hij was met een van de kinderen naar de dieren gaan kijken. Dan had Jessica even rust. Toen hij terugkwam hadden ze een eerste ruzie. Ze hadden allebei stevig gedronken en Jessica kon Coen niet meer naar zijn huis in Uden brengen.

"Ik zei: je bent een slechte moeder, omdat je te dronken bent om auto te rijden. Haar dochter van drie moest ook mee namelijk. Ik weet niet meer hoe laat dat was", zegt Coen. Hij weet niet meer precies hoe het gegaan is. Er was ruzie in de tuin en hij wou naar de buurvrouw lopen.

"Ik weet nog dat ik op haar hoofd schopte. Ik stond en zij stond en leunde naar voren. Ik besefte niet dat ze in levensgevaar was, nee."

Coen is tussendoor nog even weggeweest op de fiets. Hij praatte nog even met iemand onderweg toen hij sigaretten ging halen bij een tankstation. Hij wilde even tot rust komen.

Coen sloeg en schopte Jessica. En zij gaf hem ook een vuistslag op zijn kin. Maar er was geen letsel bij Coen.

"Ik weet veel niet meer. Ik dacht dat ze gevallen was, maar had het idee dat het niet zo erg was. Dat is een inschatting van mij", zegt Coen.