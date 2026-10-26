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LIVE 112-nieuws | Politie zaagt gat in voordeur bij inval in Eindhoven, buurt schrikt wakker
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Liveblog
07:14
Politie zaagt gat in voordeur bij inval in Eindhoven, buurt schrikt wakker
Een arrestatieteam is maandagochtend een huis binnengevallen aan de Sallandlaan in Eindhoven. Daarbij zaagde de politie een gat in de voordeur met een kettingzaag. Er is nog niemand opgepakt.
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