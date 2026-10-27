'Vermijd maandag regio Breda', Rijkswaterstaat onderzoekt A58-viaduct

Vermijd de regio Breda volgende week maandag als dat mogelijk is. Zo luidt het advies van Rijkswaterstaat (RWS). Er wordt van vrijdag 30 oktober tot en met dinsdag 3 november onderzoek gedaan en gewerkt aan het A58-viaduct Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabosch. De brug moet verstevigd worden.

Aan één kant wordt het asfalt en beton op sommige plekken verwijderd. Dat doet RWS om de wapening beter te kunnen inspecteren. Wapening in beton is een versterking (meestal van staal) die ervoor zorgt dat het beton trekkrachten kan opvangen. Daarna worden sensoren aangebracht om het viaduct te kunnen monitoren.

Rijkswaterstaat gaat komend weekend van vrijdag 30 oktober tot en met dinsdag 3 november onderzoek doen aan het viaduct. In die periode is het viaduct dicht.

Te zwak

Dat is nodig omdat begin dit jaar bleek dat de wapening van de brug te zwak is. Aan een definitieve oplossing wordt nu gewerkt. Die moet grote problemen met het verouderde viaduct voorkomen.

De werkzaamheden, die tot dinsdagochtend 3 november zullen duren, kunnen voor flinke hinder zorgen op de omliggende wegen. Maandag 2 november zal het, zeker rond Breda, erg druk worden. Daarom adviseert Rijkswaterstaat weggebruikers die dag de regio Breda zoveel mogelijk te mijden als dat kan.

Ondersteuningsconstructie

Sinds het voorjaar wordt het viaduct door middel van een stalen constructie ondersteund. Die constructie zorgt ervoor dat het viaduct in gebruik kan blijven en er geen gewichtsbeperking voor zwaar verkeer is zoals bij de Merwedebrug. Het viaduct werd gebouwd in de jaren 80. Sinds die periode is het verkeer dat gebruikmaakt van de snelweg en het viaduct toegenomen en ook zwaarder geworden.

Rijkswaterstaat nam al maatregelen en benadrukt dat het viaduct veilig is om te gebruiken. Sinds de ontdekking van de zwakte van de brug begin dit jaar geldt er voor vrachtwagens een inhaalverbod en is de vluchtstrook op het viaduct afgesloten.

Uiteindelijk moet het onderzoek van dit weekend leiden tot een definitieve oplossing waarmee de draagkracht van het viaduct voor de komende jaren versterkt wordt.