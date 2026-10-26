Stijn (23) en Fieke (19) strijden vanavond om de Amateur Musical Award

Musicaltalenten Stijn de Wit (23) uit Breda en Fieke Matthee (19) uit Fijnaart maken kans op een Amateur Musical Award. In het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam horen zij vanavond of hun optreden wordt beloond met een van de felbegeerde prijzen.

De Amateur Musical Awards gelden als de belangrijkste prijzen voor amateurmusicals in Nederland. Genomineerden uit tientallen producties maken maandagavond kans op een award. ZuidWest TV sprak de afgelopen dagen met beide genomineerden. Stijn de Wit is genomineerd in de categorie Beste mannelijke hoofdrol drama voor zijn rol als Dmitri in de musical Anastasia van de Bergse Operette Vereniging (BOV) in Bergen op Zoom. Fieke Matthee maakt kans op de prijs voor Beste vrouwelijke bijrol drama dankzij haar rol als Dodger in Oliver! van muziekvereniging Oranjevaan uit Fijnaart. 'Kers op de taart'

Stijn rondde onlangs zijn studie journalistiek af en werkt als freelancer bij de radio. Hoewel een professionele musicalcarrière misschien ooit lonkt, zit hij voorlopig goed bij de BOV. "Dat ik nu al zo'n grote rol mocht spelen was supervet. Dat er dan ook nog een nominatie bij komt, is gewoon een flinke bonus."

Voor Stijn voelt de nominatie als een mooie beloning voor zijn rol in Anastasia. Daarin speelde hij Dmitri, een personage dat volgens hem twee totaal verschillende kanten heeft. "In de eerste akte zie je dat hij een sluwe straatrat is. In het tweede deel zie je juist zijn gevoelige en romantische kant", vertelde hij aan ZuidWest TV. De voorstelling ligt alweer enkele maanden achter hem, maar de herinneringen zijn gebleven. Vooral het nummer Mijn Petersburg maakte indruk. "Dat was best een moeilijk nummer, maar ook elke keer weer gaaf om te doen."

Stijn de Wit speelde Dmitri in de BOV-musical Anastasia (foto: Stichting BOV en ZuidWest TV).

Nominatie als verrassing

Voor Fieke kwam het nieuws over haar nominatie totaal onverwacht. Zij speelt in Oliver! de rol van Dodger, een zelfverzekerde straatjongen die Oliver onder zijn hoede neemt. "Ik had het totaal niet verwacht. Het is een beetje onwerkelijk", vertelde ze aan ZuidWest TV. Juist omdat Dodger zo zelfverzekerd is, vond ze de rol uitdagend. "Ik ben zelf best bescheiden. Dodger staat juist stevig in zijn schoenen." Naast haar werk bij Oranjevaan volgt Fieke aan de Frank Sanders Akademie, een opleiding voor musical en muziektheater. Haar grote droom is om later ook op professioneel niveau te spelen. Een specifieke droomrol heeft ze al: Maria in West Side Story.

Fieke Matthee is genomineerd in de categorie Beste vrouwelijke bijrol drama (foto: ZuidWest TV en Oranjevaan).