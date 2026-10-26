Veel bussen gaan anders rijden: nieuwe dienstregeling in deel provincie
De dienstregeling van de bussen in een groot deel van Brabant gaat vrijwel helemaal op de schop. Het nieuwe schema van de Bravo-bussen, zoals ze in onze provincie heten, gaat op 13 december in. Dat meldt vervoerder Arriva maandagochtend.
De routes en tijden van zo’n beetje alle Bravo-bussen in Noordoost- en Midden-Brabant gaan veranderen. Ook krijgen veel bussen een nieuw lijnnummer. Dat geldt ook voor buurtbussen van Bravo in die regio's, al blijven de routes van buurtbussen wél hetzelfde.
Volgens Arriva kent de nieuwe dienstregeling "een forse uitbreiding van het aantal ritten". De nieuwe regeling gaat volgens het bedrijf ook leiden tot betere overstapmogelijkheden en kortere reistijden.
Bravo-regio's in Brabant
In Brabant rijden bussen van Bravo. In West-Brabant, Midden-Brabant en Noordoost- Brabant is het bedrijf Arriva de vervoerder van alle Bravo-bussen. Dat zijn de bussen die een nieuwe dienstregeling krijgen.
In Zuidoost-Brabant is de vervoerder niet Arriva, maar Hermes. Voor die regio verandert de dienstregeling niet.
Veranderingen
Op verschillende routes komen snelle busverbindingen. Daardoor kunnen reizigers sneller op en neer tussen Uden, Veghel en Den Bosch. Tussen Tilburg en de omliggende dorpen komen meer mogelijkheden om te reizen buiten de spits, in de avond en in het weekend.
Ook komen er nieuwe rechtstreekse verbindingen naar onder andere ziekenhuizen, stations en scholen. Alle wijzigingen kun je vinden op de website van Bravo.