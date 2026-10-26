Veel bussen gaan anders rijden: nieuwe dienstregeling in deel provincie

De dienstregeling van de bussen in een groot deel van Brabant gaat vrijwel helemaal op de schop. Het nieuwe schema van de Bravo-bussen, zoals ze in onze provincie heten, gaat op 13 december in. Dat meldt vervoerder Arriva maandagochtend.

Ron Vorstermans Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De routes en tijden van zo’n beetje alle Bravo-bussen in Noordoost- en Midden-Brabant gaan veranderen. Ook krijgen veel bussen een nieuw lijnnummer. Dat geldt ook voor buurtbussen van Bravo in die regio's, al blijven de routes van buurtbussen wél hetzelfde.

Volgens Arriva kent de nieuwe dienstregeling "een forse uitbreiding van het aantal ritten". De nieuwe regeling gaat volgens het bedrijf ook leiden tot betere overstapmogelijkheden en kortere reistijden.

Bravo-regio's in Brabant



In Brabant rijden bussen van Bravo. In West-Brabant, Midden-Brabant en Noordoost- Brabant is het bedrijf Arriva de vervoerder van alle Bravo-bussen. Dat zijn de bussen die een nieuwe dienstregeling krijgen. In Zuidoost-Brabant is de vervoerder niet Arriva, maar Hermes. Voor die regio verandert de dienstregeling niet.