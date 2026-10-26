Man vast na vondst dode vrouw in appartement, buurt geschokt: 'Waarom zij?'

Ongeloof en schrik overheersen bij buurtbewoners aan de Van Kinsbergenstraat in Eindhoven. Een vrouw is zondagmiddag dood gevonden in een appartement. Een man is opgepakt. "Ze was altijd zo’n lief vrouwtje", vindt overbuurman Giuliano Soesman.

Beveiliging De deur van het appartement is verzegeld door de politie. Een beveiligster hield het pand afgelopen nacht in de gaten. De politie doet maandag opnieuw onderzoek.

"Ze zat altijd op het balkon een sigaretje te roken. Ze deed niemand iets kwaad", vervolgt de overbuurman, wijzend naar het balkon op de eerste verdieping. Hij schat haar een jaar of vijftig tot zestig.

"Waarom zij? Het is zo’n rustige vrouw. Waarom zou iemand haar iets aandoen?", vraagt Giuliano zich af. "Normaal zie je dit soort dingen op televisie, nu gebeurt het recht tegenover je." Een andere vrouw vult aan: "Vooral mijn kleine kinderen zijn flink geschrokken."

Man opgepakt

De vrouw is zondag aan het eind van de middag onder verdachte omstandigheden dood gevonden in het appartement. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. In de buurt is een man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

"Met een onbehaaglijker gevoel ga ik nu over straat", geeft Jasper toe. "De meeste mensen in de buurt zijn geschrokken en letten 's avonds extra op. Toch zijn we ook redelijk hecht hier samen en letten we nu gewoon wat meer op elkaar."

Een woordvoerder van de politie wilde zondagavond nog niets zeggen over de doodsoorzaak en of verdachte en slachtoffer elkaar kenden. De verdachte is naar het politiebureau gebracht en wordt verhoord. De politie komt later met meer informatie over deze zaak.