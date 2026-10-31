Stripmaker Jan tekent al twintig jaar de iconische Roos Vink: 'Ook roman'

Jan Vriends uit Helmond is een van de bekendste stripmakers van Nederland. Drie jaar geleden werd hij zelfs Stripmaker der Nederlanden. Eind dit jaar gaat hij het stokje overdragen aan een opvolger. Jan gaat dan weer verder aan nieuwe projecten. Zo tekende hij inmiddels de duizendste pagina over Roos Vink, daar kun je verderop in het artikel een exclusieve preview van zien. Ook komt er een roman over de beroemde brugpieper en wordt gevierd dat hij er twintig jaar mee in tijdschrift Tina staat.

Alice van der Plas Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Vergeet die telefoon en eindeloos scrollen, Jan Vriends zet nog volop handtekeningen voor jonge meiden die fan zijn van Roos Vink, de bekende strip uit tijdschrift Tina. "Tina is een verhaal apart, het is zo’n klassiek ding", zegt Jan. "Het wordt gekocht door moeders en oma's. Die geven een abonnement aan de kinderen. De aanwas blijft, dus het tijdschrift blijft bestaan." Is Roos dan niet veranderd in twintig jaar tijd? "Er zijn wel instructies", zegt Jan. "Houd rekening met diversiteit in de klas, bijvoorbeeld. En liever geen smartphone. Roos heeft jarenlang gezeurd", lacht Jan. "Het werd een running gag. Toen ze hem eindelijk kreeg, zat ze de hele dag op de telefoon. Er zat een vriendinnetje naast, die zei dat het leuk was dat ze een telefoon had, maar dat het wel saai werd zo." De strip als tegengeluid in een wereld van smartphones, iPads en AI. Jan denkt dat het kan. Hij denkt dat strips een grotere rol kunnen spelen in het verbeteren van leesvaardigheid van kinderen. Er zijn uitgeverijen in het onderwijs die dat inmiddels in de gaten hebben, volgens Jan. "Lezen is lezen."

"De stripuitgeverijen zouden dat ook in de gaten moeten hebben, maar die zijn versnipperd. Als die samen zouden werken, dan zouden ze een stem krijgen in de promotie van het Nederlandse boek. Maar ze haken af. Overal worden kinderboeken gepromoot, maar de stripboeken niet."

Een exclusieve preview van de duizendste strip over Roos Vink (afbeelding: Jan Vriends)

Jan Vriends deed er als Stripmaker der Nederlanden de afgelopen drie jaar alles aan om meer werk te realiseren voor stripmakers. Zijn belangrijkste wapenfeit zijn de Helmondse Stripmakersdagen, die in november weer gehouden worden. "Er zijn dertig stripmakers die zich presenteren aan het publiek. Zij verkopen daar ook hun eigen werk. Er zijn geen uitgevers of handelaren daar." Jan Vriends gaat gewoon door met de Stripmakersdagen als hij het stokje heeft overgedragen. Ook gaat hij meepraten over wie de volgende Stripmaker der Nederlanden gaat worden. Wie het van Jan gaat overnemen, is nog onbekend. "Ik zou niet willen dat het uitlekt", zegt Jan. "Want iedereen komt natuurlijk ook voor de verrassing als het bekend gemaakt wordt."

"Online content en strips kunnen ook heel leuk samengaan."