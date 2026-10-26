Politiek denkt dat 11-11 in Tilburg gewoon doorgaat: 'Belang is te groot'

"Het enige waar carnavalsvierders zich op de Elfde van de Elfde mee bezig moeten houden, is wie de prins van Kruikenstad wordt", lacht VVD-raadslid Bas Koster. Waar her en der al lichte paniek opborrelt, omdat horeca en gemeente botsen over het feest in Tilburg, blijft de politiek opvallend rustig.

Horecaondernemers willen mensen weren op drukke momenten en weigeren daarom een overeenkomst met de gemeente te tekenen, waarin staat dat iedereen welkom is op de feestpleinen. Als ondernemers tieners weigeren toe te laten, riskeren ze een boete van 2500 euro. Per tiener. Dat vinden ze in de horeca onuitvoerbaar.

De opening van het carnavalsseizoen moet een feest voor iedereen zijn. Daar zijn alle partijen het over eens. Maar de groep tieners zorgt voor hoofdbrekens . Ze zouden niet gewend zijn om op Tilburgse feestpleinen in zo'n grote drukte te belanden. Ze drinken vaak in van tevoren en dan zwalken stomdronken rond in de mensenmassa.

Ook de politiek maakt zich zorgen of het feest wel kan doorgaan in Tilburg. Vijf partijen hebben vragen gesteld aan het college van B&W. "Maar het komt wel goed", spreekt Linda Oerlemans van ONS Tilburg vol vertrouwen uit. "Ik ga ervanuit dat iedereen gezamenlijk verantwoordelijkheid hiervoor draagt en dan komt het wel goed."

Ook binnen de VVD is er nog geen paniek. "Het kan niet dat de Elfde van de Elfde niet doorgaat. Er worden nog gesprekken gevoerd tussen horeca en gemeente. Ze moeten met één lijn komen, zodat het beleid voor iedereen duidelijk is", zegt Koster.

De Carnavalsstichting Tilburg (CST) staat voor een openbaar carnaval waar iedereen welkom is. Ook hier verwachten ze er wel uit te komen. Al realiseren ze zich dat het toelaten van minderjarigen uitdagingen met zich meebrengt. Tim van Ham van de CST: "Dat zien we nu en daarover zijn we in gesprek met de gemeente."

Het eerstvolgende gesprek is dinsdagavond met horeca, CST en de gemeente. Tot die tijd geeft de gemeente geen reactie.