Man (54) opgepakt na vondst dode vrouw: hij kende het slachtoffer

De verdachte die zondag werd aangehouden na de vondst van een dode vrouw in Eindhoven, is een 54-jarige man uit Eindhoven. De vrouw werd zondag aan het einde van de middag dood gevonden in een appartement aan de Van Kinsbergenstraat in Eindhoven. Volgens de politie gaat het om de bewoonster van het appartement.

Volgens de politie kenden de verdachte en het slachtoffer elkaar. Op de aard van de relatie gaat de politie niet verder in. Ook maakt de politie de leeftijd van de vrouw niet bekend.

Agenten gingen na een melding naar het appartement en troffen daar de overleden bewoonster aan. Volgens de politie wezen de omstandigheden erop dat de vrouw waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gekomen.

Niet veel later hield de politie in de directe omgeving van het appartement de 54-jarige Eindhovenaar aan. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

Groot onderzoek

Na de vondst startte de politie direct een groot onderzoek. Forensisch rechercheurs deden sporenonderzoek in en rond het appartement. Ook werden buurtbewoners gesproken en wordt onderzocht of camerabeelden uit de omgeving meer duidelijkheid kunnen geven.

De verdachte zit nog vast voor verder onderzoek. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij voorlopig alleen contact mag hebben met zijn advocaat.