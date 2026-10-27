Moslimgemeenschap Tilburg in crisis: ‘Sektarische verdeeldheid’

Binnen de Tilburgse moslimgemeenschap is grote verdeeldheid ontstaan. De voorzitter van de grootste moskee in de stad wilde dit weekend zijn eigen bestuur schorsen, een andere organisatie spreekt van "sektarische verdeeldheid, uitsluiting en onderlinge verwijten". Een grote rol in de kwestie zou zijn weggelegd voor personen rond de omstreden schoolbestuurder Soner Atasoy.

Wim Heesterbeek Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Atasoy zelf ontkent dit stellig tegenover Omroep Brabant. Hij zegt dat de gemeente de organisaties bewust uit elkaar wil drijven: "Er is geen conflict." Het draait allemaal om het overlegorgaan Verenigd Tilburg (VT). Deze club van acht moslimorganisaties uit de stad is in 2023 opgericht om de nieuwe islamitische middelbare school Novum Saeculum Lyceum mogelijk te maken. Toen die school in 2025 opende, trokken de organisaties via VT gezamenlijk op als gesprekspartner van de gemeente, ook over andere onderwerpen dan onderwijs. Maar VT zou een concurrerende islamitische onderwijsclub, Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO), en Moslim Empowerment Tilburg (MET) waarmee SIPO vaak samenwerkt, nu niet bij de overleggen willen hebben.

‘VT kapot maken’

Dat laatste stelt onder andere Driss Elabbassi, voorzitter van de El-Feth Moskee, de grootste moskee in de stad en een van de organisaties die nog steeds deel uitmaakt van VT. Volgens hem zijn er binnen VT twee organisaties die contact met SIPO en MET blokkeren, zo vertelt hij aan Omroep Brabant. Terwijl hij het belangrijk vindt om juist de hele gemeenschap te betrekken. Eén persoon dringt zich volgens Elabbassi op als woordvoerder van VT en zou die club en de gemeente tegen elkaar willen opzetten: hij zegt dat de gemeente VT "kapot wil maken". “Maar dat is helemaal niet zo, we werken al jaren prima samen met de gemeente.”

Het logo van het Novum Saeculum Lyceum (Bron: Facebook).

Soner Atasoy

Elabassi noemt nadrukkelijk geen namen, maar het zou volgens bronnen gaan om personen rond Soner Atasoy. Hij staat aan het hoofd van het Novum Saeculum Lyceum en heeft al jaren gedoe met de Inspectie van het Onderwijs en meerdere gemeentebesturen. Hij verweet de gemeente Tilburg eerder SIPO voor te trekken ten koste van zijn school. Soner Atasoy ontkent de beschuldigingen stellig. Volgens hem wilden zowel SIPO en MET juist zelf niet met VT in gesprek. Charif Chahid van VT vult hem aan: praten met andere organisaties zoals SIPO kan volgens hem altijd, al erkent Chahid wel dat VT eerder kritisch was op SIPO: "Dat klopt, want wij wilden een Novum school." 'Zaak ligt andersom'

Heeft Atasoy VT tegen de gemeente opgezet? Volgens de schoolbestuurder zelf ligt het juist andersom: "De gemeente probeert al jaren VT-leden zo ver te krijgen dat ze uit het overleg stappen. Ze willen ons verdelen", zo zegt hij. De burgemeester zou ambtenaren inzetten om bestuurders zo ver te krijgen. Omroep Brabant heeft de beschuldigingen voorgelegd aan de gemeente Tilburg, samen met andere vragen over de kwestie. Maar de gemeente heeft hierop nog niet gereageerd.

‘Ego buitenspel zetten’

De spanningen bij Elabbassi liepen dit weekend zo hoog op dat hij besloot de El-Feth Moskee helemaal terug te trekken uit het overlegorgaan, naar eigen zeggen gesteund door een meerderheid van moskeebezoekers. Hij spreekt tegenover Omroep Brabant van "andere waarden binnen de verschillende organisaties". “VT moet zijn ego buitenspel zetten”, zo zegt hij. Daarop reageerden twee andere bestuursleden van de moskee met een verklaring op Instagram. Ze stellen dat de moskee nog steeds meedoet aan VT, en dat de voorzitter zo’n besluit niet alleen kan nemen. De twee ontkennen dat hierover gestemd is en denken, net als Atasoy, dat het besluit om te vertrekken door de gemeente ingestoken is. Elabbassi wilde hierop de bestuursleden schorsen.

Het persbericht.

‘Sektarisch’

MET, de andere ‘buitengesloten’ organisatie, meldt zich ondertussen ook. De club hekelt de "sektarische verdeeldheid, uitsluiting en onderlinge verwijten" die volgens hen de Tiburgse moslimgemeenschap al jarenlang in hun greep houden. Het buitensluiten van organisaties door VT noemt MET, als het klopt, "onaanvaardbaar". “Wij vragen alle betrokkenen om terug aan tafel te gaan en concrete afspraken te maken over gelijkwaardige samenwerking”, geeft MET aan. Inmiddels zou er sprake zijn van een verzoeningspoging tussen alle partijen.