Man vertrouwt nepagent zelfs zijn kluis toe: wie herkent deze jongeman?
Een man uit Breda wordt met een slimme truc opgelicht door een nepagent. Eerst krijgt hij een telefoontje van de politie, daarna staat een jongeman met precies de aangekondigde naam voor zijn deur. De bewoner vertrouwt hem zelfs zijn bankpassen en pincodes toe. De politie deelt in Bureau Brabant herkenbaar de nepagent.
Het gebeurde op 31 maart aan de Brahmslaan in Breda. Aan het einde van de middag krijgt een bewoner een telefoontje van een vrouw die zegt dat ze van de politie is. Ze heeft verontrustend nieuws: vier inbrekers zouden in de buurt zijn opgepakt, maar twee anderen lopen nog vrij rond.
De vrouw vraagt de man om zijn voordeur te controleren op sporen van inbraak. Hij gaat kijken, maar ziet niets bijzonders. Toch stelt de zogenaamde agente voor om een collega langs te sturen. Die kan de woning controleren en advies geven over de veiligheid. Ze vertelt de bewoner ook alvast hoe haar collega heet: Wesley Bonker.
Precies dezelfde naam
Een paar uur later gaat de deurbel. Er staat een jongeman voor de deur die zich voorstelt als Wesley Bonker. Precies de naam die de vrouw aan de telefoon heeft genoemd. Het verhaal lijkt te kloppen en de bewoner laat de zogenaamde agent binnen.
Eenmaal binnen vraagt de jongeman of er geld en sieraden in huis zijn. De bewoner vertrouwt hem zozeer dat hij zelfs zijn kluis opent. Ook geeft hij zijn bankpassen en de bijbehorende pincodes mee. Ondertussen hangt de vrouw die eerder belde nog altijd aan de telefoon. Ze houdt de bewoner aan de praat terwijl de jongeman in de woning is.
Even een veiligheidsarmband halen
Na een tijdje vertrekt de jongeman. Hij vertelt dat hij nog een speciale veiligheidsarmband moet ophalen. Maar hij komt niet meer terug.
Uiteindelijk wordt ook de telefoonverbinding verbroken. Dan wordt duidelijk dat de Bredanaar is opgelicht. Er is geld uit zijn woning verdwenen en ook zijn bankpassen zijn meegenomen. De bank blokkeert de passen nadat er verdachte transacties zijn gedaan.
Gezicht goed te zien
De cameradeurbel van de bewoner heeft de jongeman vastgelegd. De verdachte heeft zwart haar en draagt een zwarte pufferjas van het merk Jordan. Ook heeft hij witte oortjes in.
De politie verspreidde de beelden eerder al onherkenbaar om de jongeman de kans te geven zich te melden. Dat deed hij niet. Daarom laat de politie hem nu herkenbaar zien in Bureau Brabant. Wie de jongeman herkent of zijn stem denkt te herkennen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.
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