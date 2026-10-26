Man vertrouwt nepagent zelfs zijn kluis toe: wie herkent deze jongeman?

Een man uit Breda wordt met een slimme truc opgelicht door een nepagent. Eerst krijgt hij een telefoontje van de politie, daarna staat een jongeman met precies de aangekondigde naam voor zijn deur. De bewoner vertrouwt hem zelfs zijn bankpassen en pincodes toe. De politie deelt in Bureau Brabant herkenbaar de nepagent.

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het gebeurde op 31 maart aan de Brahmslaan in Breda. Aan het einde van de middag krijgt een bewoner een telefoontje van een vrouw die zegt dat ze van de politie is. Ze heeft verontrustend nieuws: vier inbrekers zouden in de buurt zijn opgepakt, maar twee anderen lopen nog vrij rond. De vrouw vraagt de man om zijn voordeur te controleren op sporen van inbraak. Hij gaat kijken, maar ziet niets bijzonders. Toch stelt de zogenaamde agente voor om een collega langs te sturen. Die kan de woning controleren en advies geven over de veiligheid. Ze vertelt de bewoner ook alvast hoe haar collega heet: Wesley Bonker. Precies dezelfde naam

Een paar uur later gaat de deurbel. Er staat een jongeman voor de deur die zich voorstelt als Wesley Bonker. Precies de naam die de vrouw aan de telefoon heeft genoemd. Het verhaal lijkt te kloppen en de bewoner laat de zogenaamde agent binnen.