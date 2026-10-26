Bierbrouwers vrezen voor accijnsverhoging: klanten halen over de grens

Even over de grens wippen voor benzine en bier wordt mogelijk nog lucratiever. Door de aangekondigde accijnsverhogingen voor 2027 wordt bier in Nederland duurder, terwijl dat in België niet het geval is. Het prijsverschil, dat nu al aanzienlijk is, wordt dan alleen maar groter.

Jan Peels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Dat merken ze ook bij bierbrouwerij De Toekomst in Fijnaart. "Ik snap wel dat mensen hun bier daar halen, maar als kleine bierbrouwer is het lastig om in deze regio te concurreren", vertelt Loes de Jong tussen de brouwketels van de brouwerij, die ze samen met haar man Martijn runt. "Het klinkt alsof het maar om een paar cent per flesje gaat, maar die centen hebben we wel nodig om onze bieren verder te ontwikkelen en te innoveren. Als de accijnsverhoging doorgaat, zullen er zeker kleine brouwers sneuvelen."

Nederlanders halen bier goedkoper over de grens (foto: Omroep Brabant).

Aan de Duitse grens is de impact het grootst. Dat is niet verrassend. De bieraccijns in Nederland is vier tot acht keer hoger dan in Duitsland. Het verschil met België is iets kleiner, maar in Nederland ligt de accijns nog steeds twee keer zo hoog als in België. Daardoor loont het voor veel mensen in de grensregio om hun biertje over de grens te halen.

"Terwijl Duitsland heeft besloten bier uit te zonderen van een accijnsverhoging, kiest het Nederlandse kabinet wel voor een verdere verhoging van de bieraccijns. Van een gelijk speelveld, waarvan sprake zou moeten zijn binnen één Europese interne markt, is in het geheel geen sprake", zeggen de gezamenlijke brouwers. Daarom wordt op 3 november een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer door de Nederlandse Brouwers, CRAFT en Koninklijke Horeca Nederland. Zij willen dat het kabinet afziet van de accijnsverhoging. "In België en Duitsland wordt de biercultuur echt omarmd. Dat ervaren we hier in Nederland niet, en dat is heel erg jammer. We hopen dat de plannen voor de accijnsverhoging worden herzien", zegt Loes van bierbrouwerij De Toekomst in Fijnaart. "De innovatie van bijvoorbeeld alcoholvrije bieren komt vaak ook van de kleinere brouwerijen. Dat wordt heel moeilijk als de marge die we kunnen verdienen steeds kleiner wordt."

"Ik heb hier ook Jesse Klaver bier zien halen."

Aan de andere kant van de grens ziet Yves de Caigny Nederlanders nu al massaal hun bier bij hem halen. "Zestig procent van de klanten hier komt uit Nederland", vertelt Yves tussen de haast eindeloze schappen met speciaal bier en de hoog opgestapelde kratten. Zijn zaak ligt net over de grens in Essen, onder Roosendaal. "Ik heb hier ook Jesse Klaver bier zien halen, maar het kan ook dat hij voor het grote aanbod kwam", zegt Yves lachend. Een klant uit Roosendaal die een krat bier achter in zijn auto laadt, is heel duidelijk: "Ik betaal hier negen euro voor een bak bier, terwijl dezelfde krat in Nederland bijna vijftien euro kost." "Als je speciaal bier koopt, kan het verschil wel oplopen tot veertig cent per flesje", weet een andere klant te vertellen. "Als je dan ook nog even verderop gaat tanken, bespaar je toch maar mooi een paar tientjes bij elkaar."