Politiemedewerker naar huis gestuurd na mogelijk delen geheime informatie

Een medewerker van de politie Oost-Brabant mag voorlopig niet werken, omdat hij wordt verdacht van het delen van vertrouwelijke informatie. Ook zou de man zonder geldige reden informatie hebben opgezocht in politiesystemen. Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek begonnen.

De medewerker wordt verdacht van het schenden van zijn ambtsgeheim. Dat betekent dat hij geheime informatie die hij door zijn werk heeft gekregen, mogelijk heeft gedeeld met anderen.

Maar over wat er precies is gebeurd, is nog veel onduidelijk. Zo is niet bekend om wat voor vertrouwelijke informatie het gaat en met wie die mogelijk is gedeeld. Ook is niet duidelijk welke functie de man heeft, waar hij precies werkt of waar hij woont.

Twee onderzoeken

Tegen de man lopen twee onderzoeken. De politie onderzoekt intern of hij zich aan de regels heeft gehouden. Daarnaast loopt er een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het OM.

Dat onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie. De medewerker mag voorlopig niet aan het werk, maar is niet aangehouden.

De officier van justitie beslist later of de man strafrechtelijk wordt vervolgd. Wanneer daar duidelijkheid over komt, is niet bekend. Tot die tijd wil het OM niets meer over de zaak zeggen.