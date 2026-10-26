Man overvalt slijterij met groot mes: 'Geld nodig voor zieke vader'
Hij had geld nodig omdat zijn vader ziek zou zijn. Dat vertelde een overvaller aan een medewerker van een slijterij in Breda, terwijl hij hem bedreigde met een groot mes. De man dwong de medewerker geld af te staan en ging er ook met een fles drank vandoor. De politie toont nu beelden van de overvaller in Bureau Brabant en hoopt dat iemand hem herkent.
Het gebeurt op dinsdagmiddag 25 augustus bij slijterij Gall & Gall aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda. Een medewerker is aan het werk als er plotseling een man binnenkomt.
De man valt meteen op. Ondanks het warme weer draagt hij een zwarte jas, een trainingsbroek, een zonnebril en een zwarte sjaal voor zijn gezicht. Ook heeft hij witte plastic handschoenen aan.
Al snel wordt duidelijk dat hij niet komt om iets te kopen. Hij loopt rechtstreeks op de medewerker af, bedreigt hem met een groot mes en grijpt hem vast. Vervolgens dwingt hij de medewerker mee naar achteren.
Geld voor zieke vader
De geschrokken medewerker doet wat hem wordt opgedragen. In het kantoor van de slijterij eist de overvaller geld. Hij vertelt dat hij dat nodig heeft omdat zijn vader ziek zou zijn.
De medewerker moet zijn telefoon neerleggen en op zoek gaan naar geld. Maar dat gaat de overvaller kennelijk niet snel genoeg. Terwijl hij zijn mes nog altijd vasthoudt, pakt hij een fles drank en stopt die in zijn tas. Vervolgens gaat hij met de medewerker terug naar de winkel. Bij de kassa moet de medewerker geld uit de lade halen. De overvaller stopt het geld in zijn tas en vertrekt.
Voorbijganger vertrouwt het niet
Op dat moment wil een andere man de slijterij binnenlopen. Hij merkt dat er iets niet klopt, draait zich om en belt meteen de politie. De overvaller weet ondertussen te ontkomen. Hoeveel geld hij heeft buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.
Wil je meer zaken uit Bureau Brabant zien? Kijk dan hier op Brabant+.