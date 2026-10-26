Hij had geld nodig omdat zijn vader ziek zou zijn. Dat vertelde een overvaller aan een medewerker van een slijterij in Breda, terwijl hij hem bedreigde met een groot mes. De man dwong de medewerker geld af te staan en ging er ook met een fles drank vandoor. De politie toont nu beelden van de overvaller in Bureau Brabant en hoopt dat iemand hem herkent.

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het gebeurt op dinsdagmiddag 25 augustus bij slijterij Gall & Gall aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda. Een medewerker is aan het werk als er plotseling een man binnenkomt. De man valt meteen op. Ondanks het warme weer draagt hij een zwarte jas, een trainingsbroek, een zonnebril en een zwarte sjaal voor zijn gezicht. Ook heeft hij witte plastic handschoenen aan.

Al snel wordt duidelijk dat hij niet komt om iets te kopen. Hij loopt rechtstreeks op de medewerker af, bedreigt hem met een groot mes en grijpt hem vast. Vervolgens dwingt hij de medewerker mee naar achteren.

Man overvalt slijterij met groot mes: 'Geld nodig voor zieke vader' (foto: Bureau Brabant).