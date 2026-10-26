‘Wie doet nou zoiets?’ Moerstraten geschokt door vernieling kunstwerk

Het bronzen beeld De Moermakkers in Moerstraten is voor de tweede keer doelwit geworden van vandalisme. De blikvanger in het centrum van het dorp is met grof geweld van zijn sokkel geslagen. “Wie doet nou zoiets? Dit is diep triest”, zegt voorzitter Bart Poppelaars van het bewonersplatform.

Het kunstwerk uit 1996 is gemaakt door de bekende kunstenaar Léon Vermunt uit Wouwse Plantage. Het toont een jongen en een meisje met een uitgeholde mangelpee, een voederbiet die vroeger op boerderijen werd geteeld als veevoer.

Bo Buurmans ontdekte maandagochtend de ravage op weg naar haar werk. “Onvoorstelbaar. Zelfs de grote hamer die ze hebben gebruikt, ligt er nog gewoon naast”, zegt Buurmans. Ze belde meteen de politie, die ter plaatse een sporen- en buurtonderzoek uitvoerde.

Symbool carnavalstraditie

De mangelpee staat ook symbool voor de carnavalstraditie van Moerstraten. Tijdens carnaval gaat het dorp door het leven als Mangelpeejenlaand. “Van hieruit vinden verschillende activiteiten plaats, zoals de start van de lampionnenoptocht rond de elfde van de elfde en de sleuteloverhandiging. ‘Verzamelen bij de Moermakkers’ is dan ook een gevleugelde uitspraak in het dorp”, legt Poppelaars uit.

In 2008 werd een deel van het beeld gestolen

Volgens de voorzitter van het bewonersplatform is het een "geluk bij een ongeluk" dat de vandalen er dit keer niet in slaagden het kunstwerk mee te nemen. In 2008 werd het bronzen jongetje gestolen. Pas twee jaar later werd een vervangend beeldje teruggeplaatst.

“Misschien hebben de vandalen zich dit keer betrapt gevoeld tijdens hun poging om het beeld te stelen. Het moet hoe dan ook met groot geweld zijn gebeurd, want het kunstwerk zat muurvast in de betonnen sokkel.”

Improviseren

De politie roept getuigen op zich te melden. De Kunstwacht heeft het beeld meegenomen om de schade te onderzoeken en de mogelijkheden voor restauratie te bekijken. “Ik hoop dat het nog lukt voor de elfde van de elfde. Anders zullen we iets moeten improviseren”, zegt Poppelaars.