Politie vindt grote som geld en luxe horloges na inval woning Eindhoven

De inval waarbij maandagochtend een arrestatieteam een huis aan de Sallandlaan in Eindhoven met een kettingzaag binnendrong, heeft geleid tot de vondst van een grote hoeveelheid geld en exclusieve horloges. Ook werd een balletjespistool gevonden. Er is nog niemand aangehouden.

De inval zorgde maandagochtend voor flink wat opschudding in de straat. Rond zes uur viel de Dienst Speciale Interventies (DSI) het huis binnen. Het forceren van de voordeur lukte niet direct, waarna agenten met een kettingzaag een gat in de deur maakten. Door het lawaai schrokken niet alleen de bewoner, maar ook meerdere buurtbewoners wakker.

Via het gat in de deur riepen agenten de bewoner op om naar buiten te komen met zijn handen op zijn hoofd. De man deed wat hem werd gevraagd, maar werd vervolgens niet aangehouden. Kort daarna arriveerden meerdere onopvallende politieauto's en startten agenten een uitgebreid onderzoek in en rond de woning. Ook werden beveiligingscamera's rond het huis afgeplakt.

Balletjespistool, contant geld en luxe horloges.

De politie laat weten dat bij het onderzoek een mogelijk vuurwapen werd gevonden. Onderzoek wees later uit dat het om een balletjespistool ging. Daarnaast vonden agenten een grote hoeveelheid contant geld en exclusieve horloges. Die zijn in beslag genomen.

Waar het onderzoek precies over gaat, wil de politie niet zeggen. Ook over de reden waarom de DSI werd ingezet en de woning op deze manier werd binnengevallen, doet de politie geen uitspraken.

Wel benadrukt de politie dat het onderzoek nog volop loopt. Verdachten zijn er vooralsnog niet aangehouden.