Bijzondere paarse gloed trekt aandacht boven Breda

Bredenaren werden dinsdagochtend wakker met een opvallend uitzicht: een paarse gloed in de lucht. Rond zes uur kleurde de lucht helder paars. Gelukkig heeft het mysterieuze verschijnsel een duidelijke reden.

Het is niet nieuw dat de lucht boven Brabant paars kleurt. Dat komt vaak door rood-blauwe led-lichten in kassen. Die zorgen ervoor dat planten sneller groeien. Teler Rene Tielemans van Fresh Valley Bovenstehuis in Boekel legde het eerder al uit: “Dat licht wordt normaal met doeken afgeschermd in de kassen. Ze kunnen soms opengaan door een technisch foutje.”

Als dat gebeurt, kan het licht ontsnappen en een opvallende paarse gloed aan de hemel veroorzaken. Voor Brabanders levert dat dan een bijzonder schouwspel op, zoals hieronder te zien is.