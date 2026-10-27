Noodsteunpunt opent deuren met figuranten, als test, 'hij moest kotsen'

Door de hele provincie oefenen diverse gemeenten dit najaar met noodsteunpunten. Dat zijn plekken waar je bij langdurige stroomuitval of andere noodsituaties naar toe kan als je hulp of informatie nodig hebt. Dinsdag was de eerste oefening in West-Brabant, in het buurthuis van Wouw. Daar weten ze maar al te goed hoe het voelt om zonder stroom te zitten. Door een bizar toeval ging het uitgerekend kort voor de oefening echt mis.

Willem-Jan Joachems Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Twee jonge mannen komen aangestrompeld bij buurthuis De Geerhoek. De een ondersteunt de ander. Hij is zogenaamd ziek. "Een hersenschudding", zegt de begeleider. De deur zwaait open. Binnen vangen EHBO'ers de mannen op. Tientallen studenten van hogeschool Avans uit Breda spelen Wouwenaren. Ze krijgen een opdracht en moeten zich dan melden. "Een buurman zit bijvoorbeeld vast in een lift," zegt een deelneemster. "Ze krijgen ook een emotie mee. Boos, verdrietig of bang." Kwetsbaar

Ineens wordt het wat drukker. Twee meisjes komen aan. Daarna een vrouw. "Wat we bekijken zijn problemen met medische apparatuur," zegt een van de deelnemers. "Ik heb zelf een insulinepomp, voor suikerziekte. Die is gekoppeld aan mijn mobieltje. Maar wat nou als de telefoon leeg is? Doet de pomp dan nog wel zijn werk?"

Mensen die thuis afhankelijk zijn van medische apparatuur zijn kwetsbaar. Daarom staat er naast het buurthuis een noodaggregaat dat stroom levert. Gehuurd. Ook iets voor de evaluatie, want wat als ineens iedereen zo'n ding wil huren als de stroom uitvalt?

Proefdraaien Als het mis gaat, richt de gemeente een noodsteunpunt in, voor iedere 5000 inwoners eentje is het idee. Roosendaal - waar Wouw onder valt- heeft dus zo'n zeventien steunpunten nodig. Landelijk experimenteren zeventig gemeenten er dit najaar mee. In Brabant zijn dat Tilburg, Oosterhout, Woensdrecht, Roosendaal, Bernheze, Oss, Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek. Op een noodsteunpunt is geen water en voedsel te krijgen. Dat moeten inwoners zelf regelen. Er is wel informatie, medische hulp en radiocontact met de hulpdiensten. De oefeningen roepen al wel vragen op. Wat als de stroomstoring dagenlang duurt? Moet je vrijwilligers trainen? Alle ervaringen worden onderzocht. Volgend jaar komen er adviezen.

(Foto: Willem-Jan Joachems)

Hoe het is om zonder stroom te zitten dat weten ze in Wouw maar al te goed. De (maandag)avond voor de oefening viel de stroom uit in een groot deel van het dorp. Gewoon een bizar toeval, maar wel vervelend. "Mijn kinderen moesten huilen toen het gebeurde", zegt een man die even stil staat voor het buurthuis. Barbecue

In die bijna twee uur duisternis gingen kaarsjes aan. Er verscheen zelfs een kerstboompje in een huiskamer, op batterijlampjes. Je moet creatief zijn, als de stroom uitvalt. Dat is ook de boodschap bij het noodsteunpunt. "Zelf initiatief nemen. Help je buren", is de tip van Joyce Kolkman van de Veiligheidsregio. "Steek je barbecue aan." Het is improviseren. Zo werd op het noodsteunpunt verbinding gelegd met de brandweerkazerne in Roosendaal. Met ouderwetse walkietalkies kregen ze contact met alle hulpdiensten daar, die bij elkaar zaten in een tijdelijke meldkamer. Probleem

Al gauw ontstond hectisch radioverkeer. "We hebben waarschijnlijk meer mensen voor zoiets nodig", zegt Joyce Kolkman. Ze noemt radiocommunicatie een grote opgave. "Hoe zorg je dat die verbindingen blijven functioneren?" Een collega testte uit hoe ver de 'analoge' portofoons reikten rond Wouw. Dat viel toch wat tegen. Bij de EHBO'ers kwam er van alles langs. "Een vrouw bij wie de vliezen braken. Er is een jongetje geboren. Maar er zijn ook twee mensen overleden. Aan zuurstoftekort en een hartstilstand. Reanimatie hielp niet." De contrasten zijn groot. Sommige deelnemers liepen lachend naar buiten. Eentje met een prullenbak in zijn handen. "Hij moest kotsen," zegt de andere figurant. "Je deed het wel goed man!"

(Foto: Willem-Jan Joachems)

















