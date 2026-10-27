Jetten vindt dat negatieve reacties op babynieuws 'vertekend beeld' geven

Premier Rob Jetten heeft naar eigen zeggen vooral erg positieve reacties gehad op het babynieuws dat hij vorige week naar buiten bracht. De Udense politicus verwacht een kind met zijn partner Nicolás Keenan. Er waren wel negatieve reacties op sociale media, maar volgens Jetten geven die ook een vertekend beeld.

Jetten zegt maandagavond tegen RTL Nieuws "over het algemeen echt heel veel vrolijke reacties" te hebben gehad. “Op straat sprak iedereen ons erover aan. Dat is superfijn, maar voor ons is het belangrijkste dat iedereen die erbij betrokken is, gezond is”, stelt de premier.

Toch waren er ook negatieve reacties. Die horen er volgens Jetten "helaas tegenwoordig bij". "Je ziet ook dat sociale media die negatieve reacties heel erg pushen. Daardoor krijg je soms ook een beetje een vertekend beeld. Onze ervaring is dat het merendeel van de reacties heel erg positief is”, besluit Jetten.

Babynieuws

Na twintig minuten schakelde Omroep Brabant de mogelijkheid om te reageren onder berichten over het babynieuws op sociale mediakanalen van de omroep uit. Dat gebeurde na beledigende reacties op het nieuws.

Jetten meldde het babynieuws op 19 oktober. Hij zal rond de geboorte van zijn kind enkele dagen met verlof gaan. Hij en zijn partner Keenan krijgen het kind met hulp van een eiceldonor en een draagmoeder. Beide vrouwen zijn bekenden van het verloofde stel.