Musicaltalent Maud (17) uit Roosendaal wint Pia Douwes Award: 'Onwerkelijk'

De 17-jarige Maud van de Sanden uit Roosendaal heeft maandagavond de Pia Douwes Special Talent Award gewonnen tijdens de Amateur Musical Awards in Rotterdam. De prijs werd uitgereikt door musicalicoon Pia Douwes zelf, die hoge verwachtingen uitspreekt over de toekomst van de jonge Brabantse. "We gaan haar zien op het professionele toneel."

Kim Panhuijzen & NOS Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De Amateur Musical Awards gelden als de belangrijkste prijzen voor amateurmusicals in Nederland. In het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam kwamen maandagavond honderden talenten uit het hele land bijeen voor de uitreiking. Voor Maud kwam de overwinning als een verrassing. "Ik wilde het natuurlijk heel graag, maar ik had niet verwacht dat ik hem écht zou winnen." Voor Maud is de prijs de bevestiging van een droom waar ze al jaren naartoe werkt. "Sinds ik klein ben, vind ik optreden hartstikke leuk, op mijn twaalfde ben ik echt begonnen met amateurmusical." Die liefde ontstond tijdens een lokale productie van Peter Pan, waarin ze de rol van Kapitein Haak speelde. "Ik vond het zo leuk om even in een andere rol te stappen en alles om me heen in het echte leven te vergeten. Dat ervaar ik nog steeds elke keer als ik op het podium sta. Dat was het moment dat ik dacht: hier wil ik meer mee doen."

"Dit is pas het begin."

Na haar eerste stappen in het amateurtheater volgden grotere producties. Zo speelde ze rollen in High School Musical en Grease. Later werd ze toegelaten tot een talentontwikkelingstraject van musicalster Pia Douwes. Met de gewonnen award krijgt ze nu een vooropleiding aangeboden. Voor Maud is de keuze al gemaakt. "Het is altijd mijn droom geweest om naar Amsterdam te gaan en naar de Frank Sanders Akademie." Hoewel het winnen van de prijs nog nauwelijks is ingedaald, kijkt ze alweer vooruit. "De prijs ligt nu hier voor me, maar ik kan het nog steeds niet helemaal geloven. Dan krijg je allemaal berichtjes van mensen en denk je: o ja, ik heb hem echt." Van een eindpunt wil ze dan ook niets weten. "Dit is pas het begin."

"Ik zag meteen talent doorschemeren."

In een reportage van het NOS Radio 1 Journaal spreekt musicalster Pia Douwes haar bewondering uit voor de Brabantse. "Ik zag meteen talent doorschemeren. Het enthousiasme, de goede stem ook en de sparkle in haar ogen als ze staat te zingen. En de wil en de eagerness om te leren." Volgens Douwes heeft Maud alles in huis om verder te groeien. "Het belangrijkste is dat ze dat enthousiasme niet verliest. Blijf leren, blijf jezelf ontwikkelen, maar geniet er vooral ook heel erg van." Maud is vastbesloten om die verwachtingen waar te maken. "Ik ga er alles aan doen. Als je ergens plezier in hebt, moet je ervoor blijven gaan. Geef nooit op."