Alleen Eindhoven en Tilburg organiseren vuurwerkshow tijdens jaarwisseling

Alleen in Eindhoven en Tilburg kun je deze jaarwisseling een centrale vuurwerkshow zien. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant langs de tien grootste Brabantse gemeenten. Helmond heeft wel een alternatief voor de vuurwerkshow: in het centrum komt een lichtshow.

Op twee plekken in Tilburg Tilburg is een van de twee gemeenten in onze provincie waar nog wel een vuurwerkshow is tijdens de jaarwisseling. Op twee plekken zelfs: in het Reeshofpark en op het Stadsforum. Daar kun je kijken naar lasers, videoprojecties, vlammen, liveoptredens en een "beperkt gedeelte (theater)vuurwerk", meldt de gemeente.

Komende jaarwisseling geldt voor het eerst het landelijke vuurwerkverbod , dat op 1 augustus is in gegaan. Consumenten mogen alleen klein vuurwerk, zoals sterretjes, afsteken.

Live op Omroep Brabant

Ook in Eindhoven kun je een show zien, bij het gratis toegankelijke evenement New Years EHVE op het Stadhuisplein. Daar is muziek, een lichtshow en om twaalf uur vuurwerk. Dat evenement is ook live te volgen via Omroep Brabant.

Andere grote gemeenten geven aan dat er géén plannen voor een centrale vuurwerkshow in de pijplijn zitten. Te hoge kosten of organisatorische redenen worden genoemd als argumenten. Zo ziet Roosendaal het organiseren van zoiets niet als een taak van de gemeente.

De gemeente Breda laat weten dat zo'n centrale vuurwerkshow bovendien extra inzet vraagt op het gebied van veiligheid. "Ook verwachten we dat veel inwoners de jaarwisseling liever thuis of in hun eigen buurt vieren", zegt een woordvoerder. "Voor de toekomst sluiten we niet uit dat we eventuele alternatieven opnieuw bekijken."

Kinderoptocht en een bingo

De gemeenten Land van Cuijk en Tilburg stimuleren op hun beurt alternatieven voor vuurwerk. Verenigingen en stichtingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen. In Land van Cuijk is dat 750 euro. "Tot nu toe hebben we tien aanvragen ontvangen, drie toegekend en drie nog in behandeling", zegt een woordvoerder. Zo wordt er komende oud en nieuw onder meer een kinderoptocht met muziek, een bingo met activiteiten en een filmavond georganiseerd.

Alternatief in Helmond

Ook in Helmond is een alternatief. In het havengebied, in het centrum, is een particuliere lichtshow.