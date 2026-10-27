Sander B. bedreigde bakker, ambtenaar en advocaat en wordt gestraft

Sander B. uit Oosterhout beledigt en bedreigt al jaren allerlei mensen. Nu hangt hem een celstraf boven het hoofd als hij weer de fout in gaat. "Verdachte heeft een flinke stok achter de deur nodig om hem ervan te weerhouden opnieuw soortgelijke gedragingen te plegen", schrijft de rechtbank in het vonnis. De Oosterhouter moet ook uit de buurt blijven van iedereen die hij belaagde. De rechtbank noemt hem 'ongrijpbaar'.

Willem-Jan Joachems Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Als je denkt op deze voet door te kunnen gaan ben je uiteindelijk zelf degene die met een kogel in je kop eindigt" (..) "Je hebt de verkeerde genaaid en ik ga jou overal, maar dan ook overal te boek zetten als wie je bent. Een vieze, vuile, achterbakse rat .."(..) Pas maar op, want je moet maar beter over je schouder gaan kijken ...(..) Met deze chats en voicemails bestookte Sander B. een tijdlang bakker Nagelkerke en zijn gezin in Oudenbosch. Hij ging veel te ver, volgens de rechtbank in Breda. Dreigen

Ook een huisarts, advocaat, zorginstelling, gemeenteambtenaar, een klant en een stel van wie hij een huis wilde kopen moesten het ontgelden. Ze werden met de dood bedreigd en beledigd. Van sommigen publiceerde hij hun foto en naam, doxing heet dat. Daarom eiste de officier van justitie vier maanden voorwaardelijke celstraf en een pakket aan contact- en locatieverboden, van Bergen op Zoom tot Tilburg. Die gelden vijf jaar. De rechtbank volgt die eis. Ook de maand cel die B. al in voorarrest uitzat is nu echt opgelegd.