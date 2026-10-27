Sander B. bedreigde bakker, ambtenaar en advocaat en wordt gestraft
Sander B. uit Oosterhout beledigt en bedreigt al jaren allerlei mensen. Nu hangt hem een celstraf boven het hoofd als hij weer de fout in gaat. "Verdachte heeft een flinke stok achter de deur nodig om hem ervan te weerhouden opnieuw soortgelijke gedragingen te plegen", schrijft de rechtbank in het vonnis. De Oosterhouter moet ook uit de buurt blijven van iedereen die hij belaagde. De rechtbank noemt hem 'ongrijpbaar'.
"Als je denkt op deze voet door te kunnen gaan ben je uiteindelijk zelf degene die met een kogel in je kop eindigt" (..) "Je hebt de verkeerde genaaid en ik ga jou overal, maar dan ook overal te boek zetten als wie je bent. Een vieze, vuile, achterbakse rat .."(..) Pas maar op, want je moet maar beter over je schouder gaan kijken ...(..)
Met deze chats en voicemails bestookte Sander B. een tijdlang bakker Nagelkerke en zijn gezin in Oudenbosch. Hij ging veel te ver, volgens de rechtbank in Breda.
Dreigen
Ook een huisarts, advocaat, zorginstelling, gemeenteambtenaar, een klant en een stel van wie hij een huis wilde kopen moesten het ontgelden. Ze werden met de dood bedreigd en beledigd. Van sommigen publiceerde hij hun foto en naam, doxing heet dat. Daarom eiste de officier van justitie vier maanden voorwaardelijke celstraf en een pakket aan contact- en locatieverboden, van Bergen op Zoom tot Tilburg. Die gelden vijf jaar.
De rechtbank volgt die eis. Ook de maand cel die B. al in voorarrest uitzat is nu echt opgelegd.
Celstraf
Iedere keer dat B. (39) contact zoekt met slachtoffers of naar een 'verboden' plek gaat krijgt hij meteen zeven dagen cel. De rechtbank heeft ook bepaald dat deze maatregelen meteen ingaan "omdat ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat verdachte zich wederom belastend en/of bedreigend zal gedragen tegenover de aangevers, nu een lopende schorsing van de voorlopige hechtenis onder voorwaarden hem daarvan eerder niet hebben weerhouden."
De rechtbank baseert dat op de reclassering. Die probeerde uit te zoeken wat B. bezielt, maar dat mislukte omdat hij geen onderzoek toeliet. De reclassering schat het risico dat hij opnieuw in de fout gaat, hoog in.
Bang
Alle slachtoffers zeggen dat ze bang zijn voor B. De rechtbank heeft het beeld van iemand die "zich door niemand laat tegenhouden." De rechters zien een blijvend "gevaar voor mensen die met hem moeten werken." En ze schrijven ook: "Hij is naar het buitenland vertrokken, mogelijk met als doel om buiten beeld te blijven voor de autoriteiten, hierdoor is hij ongrijpbaar."
B. kwam twee weken geleden niet opdagen bij zijn proces. Hij stuurde een berichtje vanaf zijn woonadres in Spanje dat hij niet kon komen. Hij stuurde ook geen advocaat.
Misstanden
B. schrijft vaak dat hij misstanden aan de kaak stelt. Iedereen met maar een beetje macht noemt hij "corrupt". Hij stelde eerder dat alle aangiftes tegen hem vals zijn en dat er met die aangiftes tegen hem, misstanden in de doofpot verdwijnen. Wat hij daarmee precies bedoelt, is onbekend.
Zijn online-gedrag gaat al jaren gepaard met bedreigingen en beledigingen. Eerder waren de burgemeester van Roosendaal, een woningcorporatie en een advocaat doelwit. Terwijl dat speelde en hij werd aangepakt, ging hij gewoon door.
Schadeclaims
Zoals bij een ambtenaar van de gemeente Breda. B. zette op zijn LinkedIn dat zij haar ambtsgeheim had geschonden. Ook een zorginstelling kreeg de volle laag, net als een klant die hij advies gaf. En twee mensen van wie hij tevergeefs een huis wilde kopen, een huisarts uit Breda die zijn vriendin hielp en een advocaat die het faillissement van B. afhandelde. En de bekende bakkersfamilie uit Oudenbosch.
Diverse benadeelden hebben schadeclaims ingediend bij B. De rechters bepaalden dat B. in totaal 3400 euro moet betalen.