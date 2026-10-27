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Zachte herfstdagen op komst: 'Heerlijk voor een wandeling'

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De komende dagen worden typisch voor de herfst (foto: Ben Saanen).
De komende dagen worden typisch voor de herfst (foto: Ben Saanen).

Na een onverwacht warme dinsdag ziet de rest van de week eruit als een rustige herfst. Het blijft na dinsdag naar verwachting droog, denkt meteoroloog Rico Schröder van Weerplaza. “De komende dagen zakt de temperatuur weer naar normale waarden,” legt hij uit. 

Profielfoto van Romee Lutterop
Geschreven door
Romee Lutterop

Wie op dinsdag een normale herfstdag verwacht, krijgt een warme verrassing. Door een zuidelijke wind komt warme lucht uit Frankrijk overwaaien, waardoor de temperatuur tot wel 18 graden stijgt. Het is niet de warmste oktoberdag die Brabant heeft gekend, want het kwik gaat het record van 24,6 graden in 2022 niet aantikken.

Toch kan extra waterdichte kleding van pas komen. In de tweede helft van dinsdagmiddag gaat het nog zo’n 2 of 3 uurtjes licht regenen volgens Weerplaza. Af en toe komt de zon er doorheen.

Herfstdagen
Na dinsdag daalt de temperatuur naar wat Schröder “rustig weer” noemt. In het weekend loopt de temperatuur lichtjes terug naar zo’n 13 graden. Er is weinig wind en het zonnetje blijft schijnen.

Ook de week erna blijft het droog. “Het hoort allemaal precies bij de tijd van het jaar,” legt Schröder uit. “Het is echt heerlijk weer voor een herfstwandeling.”

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