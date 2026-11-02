Van 3 Uurkes Vurraf tot gratis taxi: win jij de carnaval van je leven?

Omroep Brabant geeft jou ook dit jaar weer 'de carnaval van je leven!' Een nieuw carnavalspak? Mag je gaan uitzoeken. Taxi naar huis? Regelen we. 3 Uurkes Vurraf? Daar ben je uiteraard bij. Luister vanaf nu tot en met de Elfde van de Elfde iedere dag naar de radio om kans te maken op deze enorme prijs, of ga naar onze sociale mediakanalen en doe daar mee.

Temmie van Uden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het is echt waar: wij regelen álles om jou een onvergetelijke carnaval te geven. Hieronder het gigantische pakket aan prijzen dat jij misschien wel in the pocket hebt als je meedoet: Een bezoekje voor vier in het Fijnfisjenie Café op een dag naar keuze

Twee kaarten voor 3 Uurkes Vurraf

Een nieuw carnavalspak

Vier avonden vervoer naar huis na een flink avondje carnavallen

Twintig munten per dag voor in je favoriete kroeg

Confetti overal

Een vette hap aan het einde van de avond

Een askruisje halen in de kerk

Elf kaarten voor de film 'Carnaval!'

Een uitgebreid Omroep Brabant merch pakket

Jordy Graat en Mark Versteden die je woensdag in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! ziekmelden bij je baas Winnaar van vorig jaar

Erwin uit Kaatsheuvel, de winnaar van vorig jaar, had het naar eigen zeggen niet durven dromen. "Ik ben echt zó erg blij", zei hij, toen onze Tappie Thijs hem verraste op de Elfde van de Elfde in Oeteldonk.

Dat zag er zo uit:

Hoe doe je mee met de winactie?

Luister van 2 tot en met 11 november goed naar de radio van Omroep Brabant en stuur een appje met 'carnaval van je leven' naar de studio als je het 'Carnaval van je Leven-alarm' hoort. Kan je niet wachten tot je het alarm hoort? Je kunt ook deelnemen via onze social media kanalen: maak een filmpje en vertel daarin waarom jij deze prijs moet winnen en hoe dat dan zou klinken. Op die manier nomineer je je om op de Elfde van de Elfde door Tappie Thijs overvallen te worden op de plek waar jij op dat moment bent. Dus doe mee en wie weet word je deze carnaval heerlijk in de watten gelegd!

De Elfde van de Elfde vier je bij Omroep Brabant Op woensdag 11 november barst in heel Brabant het carnavalsseizoen los tijdens de traditionele Elfde van de Elfde. Mis niets en beleef het feest met Omroep Brabant. De mooiste verhalen lees je de hele dag op omroepbrabant.nl/carnaval of in de app. Vanaf elf uur 's ochtends doen we live verslag vanuit Oeteldonk (Den Bosch) en Huibuukeland (Overloon). Richting de avond, om kwart voor zes, is Jordy Graat live in Knoerissenrijk (Uden). Alle livestreams zijn te volgen via televisie, web/app, Brabant+ en YouTube. Het Brabants Buske racet ondertussen door heel de provincie om te laten zien hoe verschillende steden en dorpen dit unieke feest vieren. Ook dit is te volgen op tv, web/app, en onze sociale mediakanalen. Op tv kijk je de hele dag het beste van 3 Uurkes Vurraf.