IJsbaan Tilburg drie weken na storing dan toch open: ‘Niet te voorkomen’

De storing aan de motor van het koelsysteem van de Ireen Wüst IJsbaan in Tilburg had niet voorkomen kunnen worden. Volgens wethouder Niels van Stappershoef gaat het om "domme pech". Wel neemt de gemeente maatregelen om herhaling te voorkomen. Dat zegt Van Stappershoef dinsdag op de eerste schaatsdag van het seizoen: drie weken later dan de bedoeling was.

Pieter Soethout Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Door de storing kon er drie weken niet geschaatst worden, terwijl het seizoen op punt van beginnen stond. “We balen enorm dat het gebeurd is”, vertelt Van Stappershoef. “Gelukkig hebben we de storing zelf relatief snel verholpen, maar daarmee was het ijs nog niet meteen hersteld. We hebben de hele ijsbaan moeten vervangen. Daarom duurde het wat langer.” De gemeente neemt maatregelen om een soortgelijke storing voortaan sneller op te lossen. “We zorgen ervoor dat belangrijke reserveonderdelen ter plekke op voorraad liggen”, zegt Van Stappershoef.

Wat de storing de gemeente heeft gekost, is nog niet duidelijk. “Dat is iets wat ik ook heb gevraagd. We zijn dat nu in kaart aan het brengen.” De wethouder is in ieder geval bij dat het ijs hersteld is en dat er dinsdag weer gewoon geschaatst kan worden. "Het is goed om te zien dat er veel mensen meteen weer gebruik hebben gemaakt van onze mooie ijsbaan. Laten we hopen dat we dit niet meer meemaken.”

“Het feit dat ik op het ijs kan staan, is goud waard.”

Dat het schaatsseizoen met drie weken uitgesteld werd, was voor Jeanine een behoorlijke tegenvaller. Een paar jaar geleden had ze niet verwacht ooit op het ijs te staan. “Ik ben ziek geweest en heb drie jaar in rolstoel gezeten”, vertelt ze openhartig. “Ik pak alle ijstijd die ik kan pakken, want het feit dat ik op het ijs kan staan, is goud waard.”

“We zijn de afgelopen weken zelfs naar Thialf gereden om te oefenen.”