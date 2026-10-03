Schaatsers staan voor dichte ijsbaan: ‘We hebben een half jaar gewacht’

Een half jaar wachten, de schaatsen weer uit het vet halen en dan voor een dichte deur staan. Dat overkwam zaterdag de schaatsers die naar de Ireen Wüst IJsbaan in Tilburg kwamen. Door problemen met het ijs bleef de baan dicht. "We kunnen misschien gaan zwemmen", zegt een van hen. "Maar helaas niet schaatsen, ben ik bang."

Ian kwam zaterdag met zijn schaatsen naar de ijsbaan, maar zag daar dat hij het ijs niet op kon. "Ik wou vandaag heel graag gaan schaatsen. Dat gaat helaas niet. We zien dat er borden staan dat het dicht is vanwege technisch onderhoud." Door een storing in de installatie die het ijs maakt, zit de bovenste laag ijs niet goed vast aan de laag eronder. De schaatsbaan ligt vol met water en schaatsen zit er dus voorlopig niet in. "Dat vinden wij ook heel jammer", zegt Ian. Half jaar gewacht

Ook Chris stond zaterdag met zijn schaatsen voor de gesloten ijsbaan. Hij had lang naar de opening van het seizoen uitgekeken. "Ik baal er heel erg van. We hebben een half jaar natuurlijk gewacht om weer de ijsbaan op te kunnen."

Chris had 's ochtends al op de website gekeken, maar vond het niet duidelijk of de baan wel of niet open was. Daarom besloot hij toch maar naar Tilburg te komen. "We dachten van ja, fuck it, we gaan gewoon even kijken of het open is, ja of nee."

De Ireen Wüst IJsbaan in Tilburg bleef zaterdag dicht (foto: Noël van Hooft).