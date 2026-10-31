Reis door honderdjarige historie van HEMA in museum in Den Bosch

HEMA bestaat 4 november honderd jaar. Veel van die historie is te vinden in het HEMA-museum in Den Bosch. Randy van Merwijk (29) richtte dat zo'n tien jaar geleden op, omdat hij groot fan is. Het eerste filiaal van HEMA stond in Amsterdam, Brabant volgende een jaartje later met winkels in Tilburg en Den Bosch.

Lieke van Bedaf Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

“Ik sta er feestelijk bij”, begint de Bosschenaar. Randy richtte tien jaar geleden het HEMA-museum op, omdat hij van kinds af aan al een grote liefde had voor de winkel. Die liefde kreeg hij mee van zijn oma die er jarenlang werkte. In elke hoek van het museum staan spullen. Van servies, naar keukengerei, televisies, wekkers, make-up en zelfs verf. Het zijn allemaal producten die verspreid over honderd jaar bij de HEMA verkrijgbaar waren.

Wekkers die vroeger werden verkocht (foto: Randy van Merwijk).

"Zo vind je nog eens leuke dingen."

Volgens Randy komen vooral veel (oud)-medewerkers van de HEMA en verzamelaars af op het museum. "Zij komen bijvoorbeeld voor serviesset 'strand' die in 1933 ontworpen is. Ook een kladblok uit 1927 is een bijzondere vondst. "Die kwam ergens achter een kast vandaan. Zo vind je nog eens leuke dingen."

Serviesset 'Strand' uit 1933 (foto: Randy van Merwijk).



Elke dinsdag geeft Randy op afspraak rondleidingen door het pand. Die vallen goed in de smaak. Het honderdjarig bestaan helpt daar volgens Randy wel bij. "Mensen vertellen mij dat ze echt voor de historie komen." De historische spullen haalt Randy zelf bij de kringloop, maar sommige spullen krijgt hij ook. "Elk product brengt zijn eigen verhaal mee", vertelt Randy. Zo ging hij eens een servies ophalen bij een vrouw die hem 'dwong' eerst koffie uit het desbetreffende kopje te drinken. Het zal hoe dan ook lekker hebben gesmaakt.

"Ik loop daar wel met extra trots naar binnen."

Hoewel HEMA van oorsprong een Amsterdams bedrijf is, heeft het warenhuis inmiddels een Brabants tintje. Sinds de overname door de familie Van Eerd in 2021 maakt HEMA deel uit van de Jumbo-familie uit Veghel. Er zijn nog wel meer Brabantse tintjes aan het warenhuis. Het filiaal in Den Bosch zit al 99 jaar in hetzelfde pand en is daarmee het oudste HEMA-pand van ons land. "Ik loop daar wel met extra trots naar binnen", glundert hij als Bosschenaar.

Het HEMA pand in Den Bosch

Daarnaast zijn er in onze provincie de meeste filialen te vinden en stond de eerste computer die foto's kon printen in Eindhoven. "Toch mag het zeker nog meer", lacht de Bosschenaar.

"Een tompouce gaat er zeker in."