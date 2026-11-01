Van oorlogsgeweld tot sloopkogel, dit klooster heeft negen levens

Het is een wonder dat het klooster er nog staat in het centrum van Nuenen. Het gebouw uit de achttiende eeuw overleefde tankgeschut en dreigende sloopkogels. En dan waren er nog leegstand, verloedering en faillissementen. Na jaren praten, nam de gemeente Nuenen het besluit om het klooster voor miljoenen te renoveren. Zondag gaan de deuren open.

Alice van der Plas Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Bram Soetendal is voorzitter van het bestuur van de vereniging die het klooster gaat runnen. Geen commerciële uitbater meer dus. Dat ging in het verleden behoorlijk mis met twee faillissementen. Nu zijn er 21 partijen die het klooster samen gaan runnen. De muziekschool, verschillende dansscholen, de theaterclub, de bibliotheek: ze krijgen allemaal een plekje in de het nieuwe klooster. “De deuren van het klooster waren eigenlijk altijd dicht”, zegt Soetendal. “Het is nu echt óns klooster. De deuren gaan nu vooral open staan.” Soetendal hoopt het imago van het klooster flink op te kunnen krikken. “Het klooster in Nuenen heeft een beladen klank door een aantal jaren waarin het niet zo goed is gegaan.” De zusters hadden in eerste instantie een vredig bestaan in het klooster. Ze werkten in het onderwijs en de ziekenzorg. “En er zijn hier veel mensen geboren”, zegt Soetendal. “Ook bekende Brabanders, zoals Wim van der Leegte, eigenaar van VDL. De zusters hadden een diepe band met Nuenen.”

Het ging goed tot aan de Tweede Wereldoorlog, volgens Soetendal. “Toen brak hier voor het klooster een kleine tankslag uit.” Tijdens de bevrijding probeerden de Amerikanen en Engelsen Nuenen te veroveren, maar ze hadden niet door dat er Duitse tanks verdekt op ze stonden te wachten. Een gruwelijk gevecht volgde, wat de Amerikaanse serie Band of Brothers heeft laten zien. Het klooster ontsnapte aan vernietiging.

Bram Soetendal is voorzitter van het bestuur van het klooster (foto: Alice van der Plas)

De zusters bleven tot in de jaren zeventig. “Maar er waren steeds minder zusters”, zegt Soetendal. “Niet genoeg meer voor zo’n groot gebouw. En dus kwam het leeg te staan.” De sloopkogel dreigde. “De gemeente wilde er nieuwbouw neerzetten. Maar daar zijn de Nuenenaren tegen in verzet gekomen. Zij hebben ervoor gezorgd dat het gebouw een monumentale status kreeg.” Het is dus aan de inwoners van Nuenen te danken dat het klooster er nog is. Maar wat dan wel te doen met het gebouw? Daar werd in de jaren tachtig en negentig over gepraat. Al die tijd stond het klooster praktisch leeg, volgens Soetendal. “Het was toen ook verloederd aan het raken. Dus in de jaren negentig werd er behoorlijk geld in gestoken om het op te knappen.”

"Het is wel een sprong in het diepe."