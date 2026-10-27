Sporthal Waalwijk al maanden dicht en het gevaar is voorlopig niet geweken

Sporthal De Slagen in Waalwijk, die vanwege instortingsgevaar al maanden dicht is, gaat waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal van 2027 weer open. Het herstel van het beschadigde dak blijkt ingewikkelder en duurt langer dan eerder gehoopt.

De sporthal werd in mei gesloten nadat een sporter een scheur ontdekte in een draagbalk van het dak. Uit onderzoek bleek dat de constructie niet meer veilig genoeg was. Bij hevige regenval bestond zelfs het risico dat het dak zou instorten.

De gemeente Waalwijk onderzocht daarna hoe de schade het beste kon worden hersteld. Reparatie vanuit de sporthal zelf blijkt niet veilig genoeg. Daarom moet de staalconstructie vanaf de buitenkant worden hersteld en versterkt. De gemeente laat weten dat een constructeur op dit moment nog werkt aan de tekeningen en berekeningen voor het herstel.

Roosters op de schop

Door de sluiting zijn sportverenigingen en scholen uitgeweken naar andere locaties. Een deel van de trainingen en gymlessen vindt nu plaats bij middelbare school De Overlaat en in sporthal Dillenburcht in Drunen. Ook zijn roosters aangepast en moeten sommige sporters verder reizen.

Volgens wethouder Chantal Broekhuis probeert de gemeente de overlast zoveel mogelijk te beperken. Samen met scholen, verenigingen en het Sportbedrijf wordt gekeken waar trainingen, wedstrijden en gymlessen tijdelijk kunnen doorgaan totdat De Slagen weer open is.