Scheur in dakconstructie is unieke situatie, sporthal blijft maanden dicht

Sporthal De Slagen in Waalwijk blijft tot en met de zomervakantie dicht nadat er een scheur in de dakconstructie is gezien. “Het is gewoon echt niet veilig”, meldt de gemeente na inspectie. De situatie is zo ernstig dat het zelfs mogelijk is dat het dak bij hevige regenval instort. De scheur werd bij toeval door een sporter ontdekt, zo melden bronnen aan Omroep Brabant.

Donderdagavond ziet een sporter een scheur in het spant, een draagbalk, van het dak van de sporthal in Waalwijk. Meteen gaan alle alarmbellen af, wordt de hal ontruimd en het hele pand gesloten. Dit zorgde direct voor een crisissituatie bij de naastgelegen school, de sporthal is de komende weken nodig voor de eindexamens. ‘Echt niet veilig’

De scheur zit dus in één van de draagbalken van de hal waardoor de constructie niet meer stabiel genoeg is. “Het is gewoon echt niet veilig”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Experts zeggen dat het een uitzonderlijke situatie is, ze hebben dit nog nooit eerder gezien.” De gemeente gaat eerst zorgen dat de scheur niet erger wordt en dat het dak het gaat begeven als het bijvoorbeeld gaat regenen.

Het naastgelegen Willem van Oranje College heeft donderdagavond alles op alles gezet op de geplande eindexamens door te kunnen laten gaan. Tot middernacht zijn roosters omgegooid en extra mensen geregeld en vrijdagochtend zijn klaslokalen omgebouwd en gangen afgesloten zodat de eerste examens gewoon gemaakt kunnen worden. Alternatieve locaties

“We realiseren ons dat het echt heel vervelend is voor de leerlingen die hier hun examens hadden zullen maken”, zegt wethouder Timon Klerx. “Maar het kan niet. Het is niet veilig.”

Sporthal De Slagen in Waalwijk (foto: Noël van Hooft).

De gemeente zegt dat de sporthal zeker tot en met de zomervakantie, half augustus, gesloten blijft. Er wordt nu gekeken naar alternatieve locaties voor sportverenigingen en scholen. “Dat zal misschien niet altijd mogelijk zijn”, luidt de winstwaarschuwing van de wethouder. “Dat betreuren we ontzettend, omdat we juist zo trots zijn op de levendige evenementen en het bruisende verenigingsleven in onze gemeente.” Oorzaak

Hoe kon er een scheur in de dakspant ontstaan? Die vraag kan de gemeente nog niet beantwoorden. “De sporthal is in 2005 opgeleverd. Bij geen van de veiligheidscontroles of het regulier onderhoud zijn eerder bijzonderheden naar boven gekomen die hierop wezen”, stelt de gemeente Waalwijk. “We hopen daar later wel meer duidelijkheid over te krijgen.”