De lekkerste gehaktbal komt uit Drunen: 'Dit betekent heel veel voor ons'

Slagerij Koen van Vugt uit Drunen heeft dinsdagavond een prijs gewonnen. De slagerij maakt de Lekkerste Bal Gehakt van 2026. Vorig jaar won het bedrijf de prijs voor de lekkerste spareribs.

Het is niet de eerste keer dat de slagerij de titel wint. In 2012 maakte Koen van Vugt ook al de Lekkerste Bal Gehakt. De afgelopen jaren eindigde de slagerij regelmatig in de top tien. "We zijn heel dankbaar, blij en trots." De felicitaties stromen binnen. "De telefoon staat roodgloeiend. Zelfs de tussenpersoon van onze verzekering heeft ons gefeliciteerd", vertelt Myra. Vorig jaar won de slagerij de prijs voor de lekkerste spareribs .

"Dit betekent heel veel voor ons", vertelt Koens vrouw Myra terwijl ze samen in de auto onderweg naar huis zijn. "We zaten in de zaal en toen onze naam werd genoemd, sprongen de tranen in mijn ogen. Dit is zó bijzonder." Ze vervolgt: "Het is een soort beloning voor het elke dag met elkaar werken aan een goed product."

De vakjury beoordeelde alle inzendingen op vorm, samenstelling, geur, kleur, smaak en consistentie. "De onderlinge verschillen waren klein, maar de winnaar wist de jury met smaak en vakmanschap het meest te overtuigen", aldus de jury. De slagerij krijgt voor de overwinning een beker, een oorkonde en een beachvlag.

Feestvieren

Wat maakt de gehaktbal zo bijzonder? Volgens Myra zit het geheim in de verse ingrediënten en de kruiden. "We gebruiken verse grondstoffen en een heerlijke kruidenmelange. Die gaan we niet prijsgeven", lacht ze. "We zijn constant bezig met het verbeteren van ons product. Je optimaliseert je bal continu. Wij hebben een constante ronde bal."

Normaal gesproken zijn de slagers op woensdag vrij. "Nu gaan we morgenvroeg met alle slagers ballen draaien. Heel erg leuk." Ook wordt de zaak versierd met ballonnenpilaren en worden klanten verwend met een bal gehakt. Koen: "We gaan feestvieren met de klanten."

Ook andere Brabantse slagerijen vielen in de smaak bij de vakjury. Slagerij Beerens uit Eindhoven eindigde op de tweede plaats, Gelderblom Slagerij De Kwant uit Hank werd derde. Slagerij Jan de Rooij uit Berkel en Rodenrijs, Maros uit Made en Jan-Karel van Hoof uit Udenhout bereikten eveneens de finale.