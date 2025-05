De allerlekkerste sparerib: deze slagerij heeft het juiste recept

Slagerij Koen van Vught in Drunen maakt de lekkerste spareribs van Nederland. Dat heeft de jury van de Spareribs Trophy 2025 bepaald. Met het barbecue seizoen in volle gang doet slager Arjan een receptenboekje open over het geheim van de lekkerste sparerib. "Er moet nog wat te kluiven zijn."

De slagerij doet al jaren mee aan de wedstrijd voor de lekkerste spareribs van het land. In 2009 vielen de spareribs uit Drunen ook al eens in de prijzen. Daar kwam dinsdag een tweede trofee bij. De eigenaar van de slagerij en traiteur, Koen van Vught, is uitgerekend deze week op vakantie. Slager Arjen Maas staat daarom een dag na de prijsuitreiking glunderend van trots in de slagerij. "De baas is op vakantie in Amerika. Daar hebben ze niet zo'n lekkere spareribs als hier", lacht Arjen. "Hij heeft de prijsuitreiking wel live gezien via FaceTime en ik gok dat hij met zijn vrouw een drankje heeft gedronken." Voor drankjes heeft het team woensdag geen tijd, want de lekkerste spareribs van het land bakken en verkopen zichzelf niet. "Dampende spareribs", zegt Arjan als hij de oven open trekt. "Ze gaan ongeveer anderhalf uur in de oven, die we instellen op een bepaalde temperatuur en vochtigheid want dat is belangrijk."

"Het draait om de balans."

Het geheim voor de lekkerste sparerib houdt Arjan liever voor zichzelf, maar hij licht wel een tipje van de sluier op. "Het draait om de balans tussen de smaak, de malsheid en het uiterlijk", vertelt de slager. "Het vlees moet super mals zijn, maar niet meteen van het botje vallen want er moet nog wat te kluiven zijn." Naast de smaak en de structuur heeft het uiterlijk van de spareribs de slagerij in Drunen een prijs opgeleverd. "De smaak en malsheid van alle spareribs in de finale was subliem dit keer. De kleur en de vorm van onze spareribs hebben de doorslag gegeven, stond in het juryrapport."

De kleur en de vorm van de Drunense sparerib heeft de doorslag gegeven bij de jury (foto: Noël van Hooft).

Arjan straalt van trots als hij over zijn ribjes vertelt. "Dit is voor ons het goud. Ik ben trots op het hele team. We doen het samen met z'n allen. De slagers die achter aan het werk zijn, maar voor in de winkel moet het ook verkocht worden", vertelt Arjan.

"Het zijn toppertjes."