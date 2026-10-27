Wereldgoals op succesvolle Brabantse bekeravond: Willem II wint eindelijk

Billenknijpen, veel goals, waarvan een aantal wonderschoon, maar al met al veel Brabants succes op deze bekeravond. Willem II won dinsdagavond met 3-4 bij Helmond Sport, mede door een prachtige omhaal van Devin Haen. Ook FC Eindhoven en FC Den Bosch bekeren verder. RKC kwam met de schrik vrij bij de amateurs.

Na een half uur volgde het moment van de avond: een voorzet van Emre Gürbüz ging richting Devin Haen. Alleen ging de spits niet voor een kopbal. Nee, hij koos voor een spectaculaire omhaal. En dat pakte nog goed uit ook. Keeper Menno Bergsen was kansloos op de inzet. Een werelddoelpunt dat Willem II heel goed kon gebruiken.

Op voorhand was dit het ideale moment voor Willem II om de eerste overwinning van het seizoen te pakken. Helemaal nadat er zaterdag met 1-6 verloren werd van SC Cambuur . Dat bleek alleen nog niet zo makkelijk. Na negen minuten kwam Helmond Sport namelijk op voorsprong. Een foute bal van Finn Stam werd onderschept, waarna Tarik Essakkati met een goede actie Michel Ludwig vond. Hij schoof de bal van buiten de zestien binnen.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken.

Maar stabiliteit is er allesbehalve in Tilburg dit seizoen. Direct na de aftrap kwam de thuisploeg er weer door, maar Mauro Lenaerts trof de lat. Willem II liet zich echter niet gek maken en kwam snel weer op voorsprong. Een prachtige lange bal van Stam werd afgerond door Gürbüz, waarna het voor de pauze ook nog 1-3 werd door een eigen doelpunt van Helmond Sport.

In de tweede helft werd er vrolijk doorgescoord. Eerst maakte Tonny Vilhena de 1-4 en dus leek het gespeeld. Maar niets was minder waar. Eerst scoorde Helmond Sport de 2-4, waarna Willem II'er Jaden Slory een rode kaart pakte na een harde tackle. Vlak voor tijd maakte Labinot Bajrami zijn tweede van de avond en werd het zelfs nog 3-4.

Het was maximaal billenknijpen voor Willem II, maar de eerste overwinning van het seizoen is een feit. En dus sneuvelt Helmond Sport in het KNVB-bekertoernooi.

Eindhoven bekert door

FC Eindhoven kreeg dinsdagavond Volendam op bezoek. Het verschil op de ranglijst tussen FC Eindhoven en de Palingboeren bedraagt negen punten in de competitie, maar de blauw-witten bewezen dat er in de KNVB Beker alles kan gebeuren. De ploeg van Jan Poortvliet stond na iets meer dan een half uur met 2-0 voor na goals van Siegert Baartmans en Vincente Besuijen. Alleen kwam Volendam voor rust alweer op gelijke hoogte.

Eindhoven liet zich niet van de wijs brengen. En als je dacht dat één wereldgoal op deze frisse dinsdagavond in de beker nog niet genoeg was, schoot Rayan Buifrahi Eindhoven weer op voorsprong met een schot vanaf de middellijn. Daarna gooide Siegert Baartmans de wedstrijd in het slot. Eindstand: 5-3.

FC Den Bosch en RKC verslaan amateurs

De Bosschenaren zien we ook terug in de volgende ronde. Bij de amateurs van Rijnsburgse Boys moest alles uit de kast worden gehaald om dit te bewerkstelligen. Tien minuten voor tijd stond het namelijk nog 3-3, waarna FC Den Bosch door goals van Jeffry Fortes en Devon de Corte alsnog won met 3-5.

RKC ging ook op bezoek bij een amateurclub, maar had penalty's nodig om de volgende ronde te halen. Na 120 minuten stond het 2-2 door goals van Ryan Fage en Jesse van der Haar.