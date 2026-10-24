Wanvertoning van Willem II zorgt voor grootste nederlaag van het seizoen

Trainer Adrie Koster heeft bij zijn terugkeer langs de lijn bij Willem II het tij niet weten te keren. Willem II speelde een schandalige eerste helft waarin het met 0-3 achter kwam te staan tegen mede-promovendus Cambuur. De Tilburgers gingen in de tweede helft verder met het dramatische spel, uiteindelijk werd het 1-6. De grootste nederlaag van dit seizoen.

De Tilburgers begonnen brutaal aan de wedstrijd en zetten druk op de tegenstander. Toch duurde het nog geen tien minuten voordat ze op achterstand kwamen. Binnen twee passes kon Cambuur de bal voortrekken, waarna Nicolas Binder voor Maxim Dekker kwam en de 0-1 op het scorebord zetten.

Belangrijke punten Er stonden hele belangrijke punten op het spel zaterdag. Willem II speelde namelijk tegen mede-promovendus sc Cambuur en was nog altijd op zoek naar de eerste overwinning in de Eredivisie.

Dat er in Tilburg een nieuwe coach, Adrie Koster , voor de groep stond, was aan de opstelling niet te zien. Die was vrijwel identiek aan de laatste opstelling van de inmiddels ontslagen John Stegeman. Alleen Calvin Twigt en Thomas Didillon-Hödl keerden terug van een blessure en mochten direct weer starten.

0-3

Een paar minuten later lag de bal opnieuw in het net, maar niet aan de goede kant voor de Tilburgse fans. Morgan Costarelli gaf een steekbal op Ilyes Hamache, die Finn Stam eruit rende. Oog in oog met Didillon-Hödl verschalkte hij de doelman met een lob en zo kwamen de Friezen op 0-2.

Het zou niet de laatste tegenslag zijn voor de supporters in het Koning Willem II Stadion. Na 18 minuten leek een kopbal van Ismaël Baouf voor de lijn weggehaald te worden, zo oordeelde scheidsrechter Dennis Higler. Maar na inmenging van de VAR bleek de bal toch volledig over de lijn geweest te zijn en stond het al snel 0-3(!) in Tilburg. Dit was voor enkele supporters ook al het moment om de biezen te pakken en huiswaarts te gaan.

Kopbal

Het eerste gevaarlijke moment van Willem II was er na een half uur. Een voorzet van Jayden Slory kwam op het hoofd van Vito van Crooij, maar hij kopte de bal ongeveer een meter naast het doel.



Verder zat qua aanval nog maar weinig in het vat voor Willem II en zorgde Didillon-Hödl ervoor dat de score niet nog verder uitliep in de eerste helft. Daarnaast werd het team op een fluitconcert getrakteerd in de rust.

Koster probeerde in de tweede helft nog de teugels aan te trekken door drie keer te wisselen en met drie verdedigers te gaan spelen, maar ook dat mocht niet baten. Na zestig minuten stond het al 0-4 nadat Binder kinderlijk zijn tweede goal van de avond kon binnenschieten. Tot overmaat van ramp ging Didillon-Hödl ook nog de fout in en werd het 0-5.

Doelpunt voor de Tilburgers

Gelukkig kon er nog gejuicht worden door de fans die wél waren blijven zitten. Tien minuten voor tijd maakte invaller Anass Zarrouk er 1-5 van. Tot overmaat van ramp maakte Jason Ceka er niet veel leter nog 1-6 van via een afstandsschot, wat zorgde voor de grootste nederlaag van het seizoen op naam komt van de Tilburgers.

De teller blijft in Tilburg op slechts twee punten steken. Dinsdag krijgen de Tilburgers opnieuw een kans om zich te bewijzen bij het bekerduel tegen Helmond Sport. Daarna mag Willem II op bezoek bij PSV.