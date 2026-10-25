Weinig houvast bij Willem II na pak slaag: 'We lieten elkaar in de steek'

Tien wedstrijden in de Eredivisie voetbal, twee punten. Dat zijn de harde feiten waar Willem II mee te dealen heeft. Tot overmaat van ramp werd er zaterdag ook nog eens met 6-1 verloren van SC Cambuur. Aanvoerder Hidde ter Avest vindt het lastig de vinger op de zere plek te leggen, maar neemt de pijnlijke nederlaag zichzelf en de rest van de spelersgroep wel kwalijk.

Adrie Koster nam het stokje over , maar zag zijn ploeg met 6-1 verliezen van Cambuur . “In het begin lieten we zien wat we wilden. Maar na twintig minuten sta je 3-0 achter en dan wordt het een heel moeilijk verhaal, natuurlijk."

“Het is een enorme kloteweek geweest", trekt Ter Avest het boetekleed aan na de wedstrijd. Eerder deze week werd trainer John Stegeman ontslagen vanwege slechte resultaten. "Daar voel je je als spelersgroep ook verantwoordelijk voor."

Tijdens zijn presentatie doordeweeks gaf Koster aan met zijn elftal meer druk te willen zetten op de tegenstander. Ter Avest was zaterdag echter niet te spreken over de inzet van zijn team. “Het maakt geen reet uit of je inzakt of druk zet. Als je niet bij elkaar blijft, ziet het er toch uit als los zand. Op deze manier maken we het niemand lastig."

Hij verduidelijkt: “We begonnen nog goed, maar krijgen al snel een goal tegen en daarna laten we elkaar in de steek. Dat vind ik wel kwalijk." Ook Koster zag dat er een hoop fout ging. “We werden geklopt met steekballen, dat mag eigenlijk niet gebeuren."

Hoe nu verder?

Dinsdag gaat Willem II in het KNVB-bekertoernooi op bezoek bij Helmond Sport, waarna de ploeg zaterdag naar PSV mag. “Na deze avond is er heel weinig om ons aan vast te houden, maar we moeten bij elkaar blijven en positief blijven, hoe lastig dat ook is", benadrukt Ter Avest.

Aan de ervaren Koster de taak de groep bij elkaar te houden de komende tijd. “De een heeft een schop onder zijn kont nodig en de andere een aai over zijn bol. Ik doe dat op mijn manier. Het is ook wennen voor de spelers. Je kunt ook niet verwachten dat het na twee dagen helemaal loopt, maar ik had wel beter verwacht."

Dus is er nog een sprankje hoop voor de Willem II-supporter volgens Ter Avest. “We zitten in een slechte periode. Het enige dat we kunnen doen, is bij elkaar blijven en knokken. Anders gaat er niks gebeuren." De aanvoerder maakte nog wel een compliment naar de fans in Tilburg. “Het was geweldig hoe zij achter ons bleven staan, zelfs aan het eind."