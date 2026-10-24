Geen geraniums, maar dug-out voor Adrie Koster (71): 'Heb iets met de club'

Achter de geraniums zitten is niets voor Adrie Koster (71). De Nuenenaar was dit seizoen adviseur van technisch directeur Freek Heerkens bij Willem II, maar die rol op de achtergrond ruilt hij tijdelijk in voor het hoofdtrainerschap. En zo is de opvolger van de ontslagen John Stegeman de oudste hoofdtrainer in het Nederlandse profvoetbal. “Ik wil deze club graag helpen.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Willem II heeft een speciale plek in het hart van Koster. Zo was hij er in de jaren ’80 al 3,5 jaar assistent-trainer en vervolgens 1,5 jaar hoofdtrainer. In 2018 keerde hij terug als hoofdtrainer in Tilburg en drie jaar later vertrok hij. Nu volgt dus zijn derde periode als eindverantwoordelijke.

“Ik had geen rekening gehouden met dit scenario”, zegt Koster tijdens het persmoment in het Koning Willem II Stadion. “Ik was actief als adviseur en na het nieuws rondom Stegeman ben ik gevraagd om het tijdelijk over te nemen. Bij deze club voel ik iets, het is moeilijk om nee te zeggen. Mijn rol als interim-trainer kan een week zijn, twee weken of wat langer. Ik ga uit van de korte termijn, maar je weet het nooit. Welkom in de voetballerij.” Koster baalt van het ontslag van Stegeman bij de Tilburgers. Maar zoals hij uit eigen ervaring weet, kan het er keihard aan toegaan in het profvoetbal. “Als het langere tijd niet loopt met een ploeg, weet je als trainer dat je de sigaar bent. Het laatste wat je als club wil, is je trainer ontslaan. Maar op een gegeven moment neemt de club een beslissing, hoe vervelend dat ook is."

"Ik was aanvaller en hou van vooruit voetballen."

Zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer is zaterdag thuis tegen SC Cambuur. Koster wil de opstelling nog niet verklappen, maar hij gaat het niet veel anders doen dan Stegeman. “Elke trainer heeft zijn eigen visie, maar je wordt afgerekend op resultaten. Ik probeer het samen met de rest van de technische staf op mijn manier aan de gang te krijgen. Het is aan de spelers om het uit te voeren. Wat mijn visie is? Ik was vroeger aanvaller en hou van vooruit voetballen.” Last van wedstrijdspanning heeft Koster niet meer gezien zijn jarenlange ervaring als speler en trainer. Toch noemt hij het apart om weer in de dug-out te zitten als de man die de beslissingen neemt. “Ik ben dan wel 71 jaar, maar ik voel me veel jonger. Bij deze baan is het natuurlijk niet zo dat ik iets ga doen wat ik nog nooit heb gedaan. Ik ben vooral heel benieuwd hoe die gasten het gaan doen op het veld.”