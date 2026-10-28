Dronken man rent in z'n badjas door Heesch en steekt alles in brand
Een man in een lange donkere badjas, sneakers en een onderbroek rent midden in de nacht door Heesch. Niet veel later staan op verschillende plekken auto's in brand. De 34-jarige Lucas D. zegt zich van die bizarre nacht vrijwel niets meer te herinneren. Toch eist het Openbaar Ministerie vier jaar cel tegen hem. Hoe kan iemand na slaappillen en alcohol zo ontsporen? Daarover gaat de nieuwe aflevering van de podcast Misdaad Uitgelegd - In de Rechtbank.
Verslaggever Cor Bouma volgde de rechtszaak tegen Lucas D. en bespreekt de opvallende zaak met presentator Koen Wijn. De nacht van 3 april begon dit jaar met een eenzijdig ongeluk bij de Geffense Barrière. Een taxichauffeur zag een auto slingeren en tegen de vangrail botsen. De bestuurder wachtte de politie niet af, maar ging ervandoor.
Dat deed hij in opvallende kleding: een lange badjas, sneakers en een onderbroek. Via beelden van onder meer deurbelcamera's kon zijn route door Heesch later worden gevolgd. Op verschillende plekken dook steeds dezelfde man met de wapperende jas op.
Niet veel later ontstonden er op meerdere adressen branden. In totaal brandden zes auto's uit. Ook een aanhanger en een brievenbus werden getroffen.
Vier slaappillen en een halve fles wijn
Lucas vertelde in de rechtbank dat hij vier zware slaappillen had ingenomen en ongeveer een halve fles wijn had gedronken. Waarom hij daarna in zijn auto stapte, weet hij naar eigen zeggen niet meer. Ook van de branden zegt hij geen herinnering te hebben.
Wel herkende hij zichzelf op de camerabeelden. Volgens Bouma schaamde Lucas zich voor wat hij daarop zag. Zijn problemen met alcohol spelen al veel langer. Vanaf zijn zeventiende kampt hij met verslavingsproblemen en hij heeft een flink strafblad. Volgens zijn advocaat zijn eerdere strafbare feiten allemaal gepleegd onder invloed van alcohol.
Vier jaar cel geëist
Het Openbaar Ministerie neemt Lucas de branden zwaar kwalijk. Bij een van de adressen stonden brandende voertuigen vlak bij een woning waar een gezin met kinderen woonde. Volgens justitie was daardoor sprake van levensgevaar.
In de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd - In de Rechtbank vertelt Cor Bouma hoe camerabeelden Lucas door Heesch volgen, waarom hij zelf zegt niets meer te weten en waarom justitie ondanks zijn problemen een jarenlange celstraf passend vindt.
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