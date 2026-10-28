Dronken man rent in z'n badjas door Heesch en steekt alles in brand

Een man in een lange donkere badjas, sneakers en een onderbroek rent midden in de nacht door Heesch. Niet veel later staan op verschillende plekken auto's in brand. De 34-jarige Lucas D. zegt zich van die bizarre nacht vrijwel niets meer te herinneren. Toch eist het Openbaar Ministerie vier jaar cel tegen hem. Hoe kan iemand na slaappillen en alcohol zo ontsporen? Daarover gaat de nieuwe aflevering van de podcast Misdaad Uitgelegd - In de Rechtbank.

Cor Bouma Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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Verslaggever Cor Bouma volgde de rechtszaak tegen Lucas D. en bespreekt de opvallende zaak met presentator Koen Wijn. De nacht van 3 april begon dit jaar met een eenzijdig ongeluk bij de Geffense Barrière. Een taxichauffeur zag een auto slingeren en tegen de vangrail botsen. De bestuurder wachtte de politie niet af, maar ging ervandoor. Dat deed hij in opvallende kleding: een lange badjas, sneakers en een onderbroek. Via beelden van onder meer deurbelcamera's kon zijn route door Heesch later worden gevolgd. Op verschillende plekken dook steeds dezelfde man met de wapperende jas op. Niet veel later ontstonden er op meerdere adressen branden. In totaal brandden zes auto's uit. Ook een aanhanger en een brievenbus werden getroffen.