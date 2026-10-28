De lekkerste gehaktbal van Nederland? Slager Koen uit Drunen maakt ze

Het is alle hens aan dek bij Slagerij Koen van Vugt in Drunen, er moeten namelijk duizenden gehaktballen gedraaid worden. Dinsdagavond won Koen met zijn team de eerste prijs voor de lekkerste gehaktbal van Nederland. De wedstrijd wordt georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS), branchevereniging voor de ambachtelijke slagers en poeliers in Nederland. In de top tien eindigden ook slagers uit Udenhout, Hank, Made en Eindhoven.

Jan Peels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Terwijl Myra van Vugt de winkel versiert met gouden ballonnen en slingers, wordt er bij Slagerij Koen van Vugt in Drunen met man en macht gewerkt om duizenden gehaktballen te draaien. "Ons slagersteam is eigenlijk vandaag vrij, dus ze staan hier allemaal op hun vrije dag ballen te draaien", vertelt Koen. "Ik ben zelf normaal ook vrij op woensdag, maar samen gaan we vandaag zeker twee- of drieduizend ballen draaien om de overwinning te vieren. En de komende weken blijft het hier zo'n gekkenhuis."

"Het is een balletje waar je van wil blijven eten."

Het recept van de winnende gehaktbal ligt in een kluis achter in de slagerij. Natuurlijk zijn de ingrediënten en verhoudingen in het winnende recept geheim. Bij hoge uitzondering mogen we toch even in de kluis kijken. "Het is een samenspel van gehakt, zout, peper, foelie, gember en kardemom, maar nooit met ui of knoflook. Dat maakt een mooi stabiel balletje", legt Koen uit. "Het is een balletje waar je van wilt blijven eten. Het is een recept van mijn voorganger, van wie ik 26 jaar geleden de zaak heb overgenomen. In de loop der jaren hebben we het maar een klein beetje aangepast. We gebruiken vooral minder conserveringsmiddelen en proberen zo een zo puur mogelijke bal te maken."

Alle gehaktballen worden met de hand gedraaid

In de winkel staat een schaal met stukjes gehaktbal die gretig aftrek vinden. "Mijn vrouw draait altijd zelf haar ballen, met een uitje erdoor", zegt een klant die net twee schalen gehakt in zijn boodschappentas stopt. "De prijswinnende ballen smaken echt heel lekker, maar die van mijn vrouw ook. Ik kan haar natuurlijk niet afvallen", zegt hij lachend. Myra van Vugt blaast nog een ballon op en is superblij en trots. "Het is feest en we zijn heel dankbaar dat we na de eerste prijs in 2012 opnieuw de lekkerste gehaktbal van Nederland hebben gewonnen. We zijn elke dag bezig met productverbetering, heel veel zelf proeven, kijken en voelen, en op die manier kun je de beste bal maken", zegt ze stralend. "We werken hier met 26 mensen in de zaak en iedereen helpt mee om de beste te kunnen zijn. De afgelopen jaren zaten we vaak in de top tien en zelfs een aantal keer eindigden we als tweede, maar dit jaar zijn we de lekkerste. Dus dat vieren we met het team en onze klanten."